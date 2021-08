Champions United este unul dintre cele mai importante evenimente naționale dedicate liceenilor cu performanțe. Este locul unde an de an, reunim zeci de liceeni, creatori de viitor, oferindu-le un program diversificat și interactiv, un mediu în care aceștia se lasă inspirați de mentori invitați și locul unde îi provocăm să aducă schimbare în societate. Lansat în 2014, proiectul a reunit până în prezent peste 700 de liceeni din peste 60 de localități din România și Republica Moldova.

Ediția din 2021, cea cu numărul 8, ne readuce împreună în formatul consacrat, timp de 6 zile, la Cluj-Napoca, în perioada 26-31 august, alături de 60 de tineri excepționali (50 de liceeni și 10 voluntari). Programul va cuprinde sesiuni Transform, în cadrul cărora invităm personalități și profesioniști în diverse domenii, precum și activități interactive de lucru în echipă. Plus mult fun și voie bună. Dar mai cu seamă, tema acestei ediții, va gravita în jurul construirii Planetei Creatori, al consolidării unui ecosistem de proiecte și activități dedicate liceenilor din România și comunității Creatori de Viitor. Unul dintre aceste proiecte este TeachU, prima platforma de meditații online gratuite pentru elevi, din România. Un alt proiect este Biocamp, școala de vară dedicată liceenilor pasionați de cercetare și biologie.

Participarea la eveniment este GRATUITĂ, costurile cu cazarea, masa și activitățile din cadrul proiectului fiind asigurate de organizator. Înscrierile au loc până pe 10 august pe www.creatorideviitor.ro.Cei care se înscriu la Champions United 2021 (#CU2021) dar nu sunt selectați, vor avea posibilitatea să participe la anumite sesiuni online cu mentorii invitați.

Participarea la Champions United 2021 va fi posibilă doar pentru:

– Persoane care sunt vaccinate împotriva virsului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– Persoane care prezintă rezultatul negativ al unui al unui test RT-CPR efectual cu maxim 72 de ore înaintea sosirii la eveniment.

– Persoane care prezintă rezultatul negativ certificat al unui unui test antigen efectuat nu mai mult cu 24 de ore înaintea sosirii la eveniment.

– Persoane care se află în perioadă cuprinsă între a 15-a și a 90-a zi ulterioasă confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Ce spun foștii participanți și mentori despre Champions United:

„Am acceptat invitația de a mă implica în proiectul Asociației 11even în pofida impresiei că descrieri de tipul <<Creatori de Viitor>> și <<Champions United>> sunt mai degrabă hiperbole mobilizatoare decât proiecții realiste. După câteva ore petrecute în compania tinerilor prezenți acolo, m-am răzgândit. Faptul că acești campioni vor juca un rol activ în crearea viitorului românesc și european mă face să fiu mai încrezător în șansele noastre – și mă obligă, o dată în plus, la implicare, inclusiv prin investirea în <<vârfurile>> generației care îmi urmează” – Michael Bulzan, antreprenor și director regional pentru Europa și Asia Centrală la Duke University.

“Cu siguranță Champions United este o experiență ce lărgește orizonturi, ce creează viziuni și idei, ce mi-a permis să cred in visul meu. Venind aici am descoperit cu adevărat valoarea implicării în proiecte în care cred, am înțeles importanța susținerii pe care am primit-o din partea mentorilor si am fost înconjurata de tineri cu idei și perspective extraordinare. În același timp, sunt recunoscătoare pentru șansa pe care am avut-o de a participa la acest proiect, căci acum sunt mult mai insiprată să creez, să influențez la rândul meu liceeni prin ceea ce am învățat.”- Ilie Andreea, participantă la Champions United 2018

Despre Creatori de viitor

Misiunea Asociației 11even cu Creatori de viitor este aceea de a forma o comunitate puternică a tinerilor performeri români. Dorim să-i provocăm să-și pună visele pe hârtie, apoi să vadă cum pot să transforme un gând, o idee, o viziune în realitate. Să-i ajutăm să se echipeze corespunzător cu încredere, cunoștințe, conexiuni, iar apoi când vor începe să facă primii pași în viața profesională, să simtă și să arate că misiunea lor este aceea de a crea un viitor excepțional.