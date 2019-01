Televiziunea Intermedia Suceava, în parteneriat cu Asociaţia SEVA Suceava, organizează a VI-a ediţie a evenimentului „Opreşte cancerul de col uterin!”. ”Ia-ţi prietenele cu tine şi hai să afli totul despre o boală care, deşi poate fi prevenită, ucide, în România, cîte 6 femei zilnic!”, este îndemnul organizatorilor.

”În noiembrie 2013 am învins, după o a doua intervenție chirurgicală, histerectomie totală interanexială laparoscopică, (prima, în iulie, fusese conizație cu ansa diatermică), în lupta împotriva cancerului de col uterin! De reținut că marea mea șansă au fost controlul medical periodic și testul Babeș Papanicolau, pentru că, astfel, am aflat de afecțiune în stadiul 0, diagnosticul fiind carcinom in situ de col uterin! Aș vrea să vă rog, dragelor, să aveți grijă de voi și să vă căutați de sănătate! Sper să vă fie de ajutor exemplul meu personal și dezbaterea anuală pe care o organizez în fiecare an, în februarie, din 2014 încoace, ”Oprește cancerul de col uterin”! Pentru mine boala a fost șansa de a mă redescoperi și de de a descoperi /redescoperi oameni minunați pe care i-aș multiplica, dacă aș putea! Cancerul de col este o boală care nu ar trebui să omoare pe nimeni și, totuși, România este pe primele locuri la mortalitate pentru că femeile află prea tîrziu diagnosticul, în stadii avansate ale bolii, atunci cînd rar se mai poate face ceva pentru ele. Asta înseamnă să nu mergi la medic și să crezi că ție nu ți se poate întîmpla! Mai multe povești cu final fericit împotriva cancerului de col, la evenimentul de pe 29 ianuarie!”, a declarat jurnalista Adriana Dascălu Bulină, inițiatoarea evenimentului. Potrivit acesteia, participanții vor putea adresa întrebări despre cancerul de col uterin unora dintre cei mai buni specialiști din Suceava. Între aceștia, Sorin Hîncu, președintele Colegiului Medicilor Suceava, Cristian Irimie, fost șef secție OG Spitalul Județean Suceava și fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, Laura Coca -coordonator județean al programului de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col, Irina Badrajan – medic de familie, secretar al Colegiului Medicilor Suceava, Dan Dumitrache – medic primar gineco-oncologie, Centrul Medical Bucovina, Maria Bucșineanu și Aurelia Dobromir – de la Cabinetul de Planing Familial din Policlinica Suceava. De asemenea, participanţii pot cumpăra bilete la tombolă (minim 50 de lei biletul) şi pot face donaţii, banii strânşi ajungînd la o bolnavă de cancer de col uterin care are probleme financiare.

Evenimentul este sprijinit de: Catrina Elisabeta, Andreea Alexandra Stela Juduc, Mihaela Oprișan, Lăcrămioara Georgeta, Oriflame, Artizan – Atelier De Bunătăți, WineHouse, Violet Hair & Beauty Studio, Centrul de Yumeiho Suceava, Magia Cadourilor, Io Raluca, Băcănia Boierească, Isabela Maria, Mihai Varzari Art, Doina Vianora Catargiu, Pretty Woman By Eveline – Suceava, Alexandra Hlade, Asociația SEVA Suceava, Tania Beauty Salon, Loredana Viziteu, Petite Style, Camelia Iordache, Angela Zarojanu. Lista rămîne deschisă.

Evenimentul ”Oprește cancerul de col uterin” va avea loc marți, pe 29 ianuarie, de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava.