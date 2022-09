EVERGENT Investments, companie listată sub simbolul EVER, care se diferențiază prin investițiile de tip private equity, intră în sectorul IT prin achiziția unui pachet semnificativ din acțiunile producătorului român de software MWARE Solutions SA. Tranzacția s-a realizat cu consultanța casei de avocatură Filip & Company.

MWARE Solutions SA (https://www.bigconnect.io/) se diferențiază de jucătorii locali și chiar internaționali din sectorul IT deep-tech prin platforma sa tehnologică, care introduce capabilitatea de analiza a datelor nestructurate din cadrul organizațiilor utilizând un model semantic de înțelegere a datelor bazat pe rețele neuronale, cu capabilități native de tip deep-learning și machine learning pentru a descoperi noi perspective în luarea deciziilor, înțelegerea clienților, noi indicatori și posibilități de automatizare a proceselor organizaționale bazate pe inteligența artificială.

“Viitorul tehnologiilor avansate este nelimitat, pornind de la rezolvarea provocărilor sociale și de mediu cu care ne confruntăm astăzi la nivel global până la accelerarea descoperirilor în toate domeniile. Investim în companii care pot transforma, care ridică standardele ori provoacă status-quo-ul. Considerăm că prin investiția noastră în sectorul IT, ca parte a strategiei EVERGENT Investments, deschidem noi oportunități pentru acționarii nostri. MWARE Solutions este un business performant, sustenabil și scalabil.”, declară Claudiu Doroș, Președinte Director general al EVERGENT Investments.

Investiția EVERGENT Investments va facilita extinderea echipei MWARE Solutions, accesarea proiectelor de dimensiuni mari, extinderea internațională și implementarea unei guvernanțe corporative care să susțină următoarele etape de creștere ale acesteia.

Sectorul IT este unul de importanță majoră în economia românească, cu un aport de aproximativ 6,2% la Produsul Intern Brut care însumează 13,6 miliarde de euro. Așteptările acestui sector sunt de creștere cu rate de două cifre în anii următori, fiind susținut suplimentar si de PNRR prin componenta C7 – Transformarea digitală cu o alocare bugetară de 1,88 miliarde de euro.