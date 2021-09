Evolutia industriei constructiilor este determinata de fluctuatia cererii de case si spatii de birouri si influenteaza direct activitatea companiilor care se ocupa cu inchiriere schele sau utilaje de constructii.

De aceea, prognoza pietei de constructii dupa valoare si volum, suprafete si unitati construite, atat in domeniul rezidential, cat si in cel comercial, este extrem de importanta pentru investitorii din acest domeniu.

Sectorul constructiilor a fost grav afectat in 2020, dar isi va reveni!

Din cauza epidemiei, sectorul constructiilor din Europa a fost grav afectat in 2020. Totusi, este de asteptat ca in 2021 acesta sa isi revina cu pana la 5%, acest lucru fiind benefic si pentru firmele care inchiriaza echipamente de constructii, utilaje, masini sau schele.

Cunoscand datele si analizele industriei constructiilor din Europa si tinand cont de indicatorii de performanta ale rapoartelor realizate, se poate detalia dimensiunea pietei. De asemenea, se pot realiza prognoze care urmaresc tendintele emergente si oportunitatile prezente pe piata. Astfel, cei interesati sa investeasca in domeniul constructiilor pot aprecia mai bine riscurile pe care si le asuma investind in cele peste 40 de segmente din spatiul rezidential, comercial, industrial sau institutional.

Evolutia pietei globale europene de constructii in 2020

Fata de octombrie 2020, productia in constructii in Europa a crescut cu 1.2 % in noiembrie 2020. Totusi, daca se face analiza anuala, aceasta a scazut cu 1.1% fata de 2019. Acest lucru este explicat, printre altele, si de faptul ca in 2020, in Spania si Franta cererea de locuinte a scazut.

COVID-19 afecteaza industria constructiilor

Un alt fenomen reliefat de rapoartele si statisticile realizate pentru piata europeana de constructii este reducerea cererii de constructii comerciale in 2021. Daca tinem cont de situatia financiara a firmelor si de impactul pe care COVID-19 l-a avut asupra acestora, nu ar trebui sa ne mire aceste cifre. Astfel, in 2021 tarile cu blocaje stricte au fost puternic afectate.

Totusi, fata de octombrie 2020 constructiile civile au cunoscut o ameliorare de pana la 3%. In tarile precum Finlanda, in care blocajele cauzate de pandemie au fost mai putin drastice, industria constructiilor a fost afectata moderat doar in perioada februarie – aprilie 2020.

In plus, aproape 50% dintre tarile europene si-au reluat activitatea in domeniul constructiilor, ajungand la aproape acelasi nivel ca inainte de pandemie. Totusi, daca Gemania si Olanda s-au revenit si chiar au depasit putin nivelul fata de februarie, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Spania si Cehia inca sunt afectate.

Constructiile rezidentiale prospera in 2021

Datorita reducerii taxei de timbru la vanzarea caselor noi, cererea de locuinte din Marea Britanie este in crestere in 2021 si prin urmare, piata constructiilor rezidentiale prospera.

Acelasi lucru se simte si in Germania unde pandemia a avut un impact pozitiv asupra piete imobiliare si sectorul constructiilor rezidentiale devine din ce in ce mai puternic. Acest lucru este explicat de minimizarea ratelor dobanzilor ipotecare care a generat cresterea considerabila a cererii de proprietati rezidentiale si cresterea vanzarilor cu pana la 30% fata de 2019.