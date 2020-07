Cele mai importante informații ale momentului:

97% din universitățile din UK se vor deschide în sistem normal din toamnă. În UE se vor combina cursurile față în față cu cele online

Din 2021 se vor majora taxele de studiu în UK pentru europeni

Absolvenții de BAC cu note mai mici au o șansă să studieze în străinătate, în țările în care admiterea nu se condiționează de media obținută. Ce trebuie făcut pentru înscriere?

Târgul educațional World Education Fair se va organiza în septembrie. Universitățile din străinătate vor fi prezente la București și în țară

Compania de consultanță educațională IntegralEdu transmite periodic cele mai noi informații cu privire la evoluția studiilor în străinătate. Consultanții IntegralEdu sunt conectați cu sute de universități din toată lumea și sunt abilitați să ofere informații profesionale verificate și valide pentru tinerii români care își doresc să studieze în străinătate.

97% din universitățile din UK se vor deschide în sistem normal din toamnă. În Europa se vor combina cursurile față în față cu cele online

97% din universitățile din Marea Britanie au anunțat că vor începe anul universitar în condiții normale, evident cu respectarea tuturor regulilor de securitate sanitară. Aproape toate dintre acestea vor ograniza evenimente în aer liber și vor lăsa activitățile sportive deschise. “Având în vedere și contextul BREXIT, tinerii care vor începe studiile în Marea Britanie vor trebui să aplice pentru statutul de viză pre-settled până în luna decembrie acestui an. Instituțiile britanice de învățământ garantează că taxele școlare nu se vor modifica anul acesta pentru cetățenii din UE, însă pentru aceasta trebuie să fi aplicat pentru statutul de settled (dacă locuiesc de 5 ani pe teritoriul UK) sau pre-settled (pentru cei care ajung pentru prima dată sau locuiesc în UK de mai puțin de 5 ani). De asemenea, împrumuturile de studii oferite de statul britanic vor rămâne în vigoare pentru cei care vor începe în toamnă și în ianuarie 2021. Tot legat de taxele de studii, trebuie menționat că și Olanda are o facilitate importantă. În primul an de studiu, taxa s-a redus la jumătate, adică 1100 euro ”, declară Ana Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu.

În același timp, Universitatea Cambridge a anunțat că sistemul de cursuri se va menține exclusiv online până în vara lui 2021.

În funcție de evoluția crizei sanitare din această vară, o parte din universitățile din Europa se vor deschide în sistem normal sau combinat cu studiile online. În cazul universităților din Danemarca, Belgia și Austria, cursurile se vor desfășura atât față în față, dar și online. În Italia, Elveția și Germania s-a decis ca universitățile să se deschidă în sistem normal, cu respectarea normelor de distanțare socială, dar și cu implementarea măsurilor necesare de securizare sanitară.

Din 2021 se vor majora taxele de studiu în UK pentru europeni. Universitatea din Essex a anunțat că va pune la dispoziția europenilor burse de până la 7000 lire

Începând cu anul universitar 2021, cei care provin din țările UE și care vin la studii în Marea Britanie nu vor mai beneficia de același nivel de taxe de studii ca cei din Marea Britanie, acestea majorându-se, nemafiind subvenționate. “O parte din universitățile britanice deja încearcă să găsească soluții la această situație. Cel mai recent caz este al Universității Essex, care găzduiește foarte mulți studenți europeni. Oficialii universității au anunțat deja că vor pune la dispoziția tinerilor din UE burse de studiu în valoare de până la 7000 de lire. Modalitatea de acordare încă nu a fost comunicată de cei de la Essex, însă în scurt timp vor fi afișate și condițiile”, explică Ana Papp.

Absolvenții de BAC cu note mai mici au o șansă să studieze în afară, în țările în care admiterea nu se condiționează de media obținută. Ce trebuie făcut pentru înscriere?

În condițiile în care unii absolvenți de BAC au obținut note mai mici și doresc totuși să studieze în străinătate, mai au o șansă în acest an prin așa numitul proces de clearing. “O serie de universități europene au încă locuri disponibile pentru acest an și nu condiționează admiterea de media de la bacalaureat. Este indicat ca cei interesați de un astfel de proces să discute în prealabil cu un consultant educațional care este în legătură univestiățile din străinătate pentru a identifica toate oportunitățile”, precizează Ana Maria Papp. Universitățile care nu mai condiționează în acest an intrarea de media de la bacalaureat sunt în Italia, Belgia, Olanda și Danemarca.

Târgul Educațional World Education Fair se va organiza în septembrie. Universitățile din străinătate vor fi prezente la București și în țară

Organizatorii Târgului World Education Fair anunță desfășurarea evenimentului în perioada 26-27 septembrie la București, după care reprezentanții universităților vor merge la Iași și Timișoara. “Am decis să venim în întâmpinarea deschiderii pe care o au universitățile din străinătate pentru tinerii români și vom organiza în toamnă târgul educațional. Sigur, toate acestea, sub rezerva evoluției situației sanitare. Sperăm ca măsurile de relaxare să ne permită desfășurarea evenimentului”, adaugă Ana Maria Papp.

Organizarea World Education Fair se va realiza cu măsuri speciale de distanțare. În plus, participarea se va face doar pe bază de înregistrare online și accesul la eveniment, doar prin intermediul unui ticket.

Despre IntegralEdu

IntegralEdu este cel mai important consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în SUA. Grupul de firme INTEGRAL are o experiență internațională de peste 27 de ani în oferirea de informații elevilor, părinților și a tuturor celor interesați de alegerea celor mai bune programe educaționale și instituții de învățământ din străinătate, studii gimnaziale, liceale, universitare și centre de limbi străine. Prezentă în România din anul 2008, IntegralEdu este cea mai mare companie de consultanță în educație la nivel local și reprezintă peste 500 de instituții de învățământ de top din întreaga lume. IntegralEdu organizeaza cele mai mari targuri de consultanta educationala pentru studii in strainatate in cadrul carora elevii, studentii si parintii acestora au ocazia sa intalneasca reprezentantii unor scoli si universitati de prestigiu din intreaga lume. Pentru mai multe informatii puteti accesa www.Integraledu.ro, www.worldeducation.ro si pagina de FB www.facebook.com/Integraledu.ro.