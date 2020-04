Cele mai importante știri ale momentului: TOEFL iBT® Special Home Edition; UK vrea să limiteze locurile pentru studenții străini; 73% dintre tineri vor să studieze în continuare în străinătate; OXBRIDGE în noul context internațional.

Compania de consultanță educațională IntegralEdu trasmite periodic cele mai noi informații cu privire la evoluția studiilor în străinătate. Consultanții IntegralEdu sunt conectați cu sute de universități din toată lumea și sunt abilitați să ofere informații profesionale verificate și valide pentru tinerii români care sunt în prezent prinși în procesul admiterii sau își doresc să studieze în străinătate.

Schimbări ale examenului TOEFL de limbă engleză. Testările se pot face acasă

Rețeaua de testări ETS anunță că testările TOEFL IBT de limbă engleză se pot susține de acasă, de la începutul acestei luni, în contextul actual noua testare fiind denumită TOEFL iBT® Special Home Edition. Evaluările se vor realiza în fața calculatorului în urma parcurgerii a cinci pași simpli. Pașii solicitați de ETS pentru testarea online sunt: asigurarea că există un computer și un mediu în care se poate realiza evaluarea, înregistrarea în platformă, completarea datelor, înțelegerea cerințelor de examinare, obținerea scorurilor în urma evaluării, această testare putând fii susținută de câte ori este necesar.

Universitățile din Marea Britanie vor limita locurile pentru viitorii studenți străini. Românii nu sunt afectați

În cursul săptămânii trecute guvernul din Marea Britanie a anunțat posibilitatea introducerii unei limitări în ceea ce privește numărul de locuri disponibile la universități pentru străini. Reprezentanții universităților din Marea Britanie care sunt în contact cu IntegralEdu au confirmat informația, însă au precizat că, în ciuda contextului BREXIT, românii care vor să studieze în Marea Britanie nu sunt afectați de posibila schimbare, având în vedere că încă sunt considerați “de-ai casei” în acest an. Drept pentru care noile condiții afectează doar tinerii din spațiul non-European.

Studiu internațional: 73% dintre tineri nu își schimbă opțiunea de a studia în străinătate în contextul COVID

Un sondaj internațional realizat recent în rândul tinerilor care își doresc să studieze în străinătate arată că 75% dintre aceștia nu vor să schimbe această opțiune, în contextul actual dominat de evoluția COVID. La sfârșitul lunii martie peste 400 de respondenți au completat cerințele studiului. În ceea ce privește, nivelul de îngrijorare al acestora în ceea ce privește studiile în afară, 84% se arată foarte îngrijprați în legătură restricțiile privind deplăsările. 67% dintre cei care au răspuns la chestionar spun că sunt îngrijorați de faptul că economiile părinților pentru studiile copiilor vor avea de suferit, în timp ce 60% consideră că actuala criză le va afecta propriul buget.

Zeci de universități europene organizează Virtual Open Days

În acestă lună foarte multe universități din Europa și Marea Britanie vor organiza Virtual Open Days. Prin intermediul aplicațiilor online sau a site-urilor, tinerii vor putea vizita campusurile, sălile de curs sau laboratoarele. În plus, aceștia vor putea discuta live cu profesori sau studenți de la universitățile respective. Iată doar câteva dintre universitățile care “își deschid porțile” online în această lună: Swansea (UK), Coventry University (UK), University of Northampton (UK), Radboud University (Olanda), Fontys University of Applied Sciences (Olanda), BIMM Institute Germany și nu numai.

Conceptul OXBRIDGE se adaptează la noul context educațional

Renumitele spații universitare din Oxford și Cambridge, grupate în conceptul OXBRIDGE, se adaptează contextului actual cu oferte și abordări noi. Universitățile oferă pachete speciale pre –admitere care conțin consultații private cu consilieri seniori pentru alegerea corectă a universității și domeniului de studiu, cursuri de mentorat cu reprezentanți OXBRIDGE, simulari de interviu de admitere. De asemenea, specialiștii IntegralEdu organizează pe 30 aprilie webminarii care să ajute viitorii studenți să înțeleagă dacă sistemul OXBRIDGE este alegerea potrivită pentru ei, care sunt asemănările și deosebirile dintre Oxford și Cambridge, care sunt modalitățile de intervievare și cerințele de admitere. Pentru mai multe informații: http://www.worlduniversities.ro/ro/articles/contact

Consultanții educaționali – cei mai avizați în oferirea de informații privind studiile în străinătate

Este foarte important ca toți cei care sunt interesați de studii în străinătate sau sunt în proces de admitere să se informeze din surse sigure. "Nu recomandăm celor care sunt interesați de studii în străinătate să caute pe internet informații legate de acest subiect. Mai ales în această perioadă, importanța unui consultant educațional este esențială pentru siguranța procesului. În calitate de consultanți educaționali suntem conectați în permanență la sute de universități internaționale, la profesori și studenți. Informațiile pe care le oferim sunt profesionale și certificate, fiind obținute direct de la sursă, precizează Ana Maria Papp, Business Development Manager, IntegralEdu.

