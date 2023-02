► Comparativ cu primul trimestru al anului 2022, Exact Travel înregistrează o creștere de 50% a numărului de rezervări

2023 se anunță un an excelent pentru a călători iar românii sunt hotărâți să aleagă destinații îndepărtate unde se pot relaxa alături de prieteni sau familie.

În topul destinațiilor promovate pe perioada târgului de turism online organizat de ”Exact Travel”, prin departamentul de outgoing al agenției de turism Exact Tours, cu o experiență de 25 de ani, se află Japonia, care este de mai bine de 6 luni în topul preferințelor turiștilor români din acest an.

Principalele programe ale destinației aflate în topul preferințelor sunt:

Japonia – Anime, un tur deosebit dedicat familiilor cu copii dar și pasionaților de manga și de benzi desenate, organizat în perioada vacanței de vară;

Japonia – Muntele Fuji organizat, de asemenea, în perioada verii, ocazie unică de a escalada muntele – unicul program care oferă această experiență, din piața turistică din România.

Japonia – Coreea de Sud, ideal pentru cei care doresc să călătorească în ambele țări într-o singură vacanță.

Exact Travel a lansat, în premieră, în anul 2023, o croazieră de grup în Japonia și Coreea de Sud în data de 14 noiembrie 2023, un program în care turiștii vor descoperi frumuseți ale naturii, orașe încărcate de istorie, care păstrează tradiții milenare și o impresionantă arhitectură modernă, locuri unice în care este greu de ajuns într-un program obișnuit, terestru. Este un program dedicat chiar și celor care au vizitat deja Japonia și Coreea de Sud, pentru că se descoperă și orașe mai puțin cunoscute și în care este mai greu de ajuns într-un tur clasic, obișnuit.

Iată care sunt cele mai apreciate destinații și programe selectate aflate la reducere pe perioada târgului de turism:

BHUTAN – NEPAL, 3499 EUR, reducere de 100 euro / pers.

MEXIC, 15 zile, 3190 eur, reducere de 100 euro / pers.

NAMIBIA SI CASCADA VICTORIA, 13 zile, 3790 eur, reducere de 100 euro / pers.

MALAEZIA – INDONEZIA – THAILANDA, 16 zile, 2990 eur, reducere de 100 euro / pers.

SUA – COASTA DE VEST, 14 zile, 4895 eur, reducere de 100 euro / pers.

SUA – PARCURI NATIONALE & LAS VEGAS, 13 zile, 3499 eur, reducere de 100 euro / pers.

PERU, 12 zile, 2990 eur, reducere de 100 euro / pers.

Comparativ cu primul trimestru al anului 2022, Exact Travel se bucură de o creștere de 50% a numărului de rezervări în general cu preponderență pe Japonia, care s-a redeschis post pandemie, în vara anului 2022.

”Se observă în ultimul timp, mai ales post pandemie, că preferințele turiștilor români s-au schimbat iar aceștia au devenit tot mai interesați de excursiile organizate de sărbători precum Paștele în țări ortodoxe. Un astfel de exemplu este croaziera de grup pe care o organizăm în Insulele Grecesti in perioada sărbătorilor pascale, unul dintre programele preferate de turiștii români. De asemenea, românii se arată tot mai interesați si de destinații unice, care nu au fost atât de mult promovate, necunoscute și care reprezintă o noutate, precum Namibia sau Kyrgystanul. Iar legat de Japonia, pentru că am observat un interes crescând al clienților noștri pentru Japonia, pentru viitor pregătim și alte surprize. Japonia nu înseamnă doar cireși înfloriți sau arțari de toamnă. Sigur, încercăm să evităm sezonul ploios din iunie și perioada taifunurilor de la sfârșitul lunii august, dar Japonia are ceva de oferit în fiecare sezon, începând cu celebrele Matsuri, sărbători locale spectaculoase, natură surprinzătoare și o atenție inclusiv culinară la tot ce este specific anotimpului dat”, declară Viviana Dumitru, Product Manager la Exact Travel – departamentul de outgoing al agenției de turism Exact Tours.

Despre EXACT Travel, departamentul de outgoing al EXACT TOURS

Exact Tours s-a născut acum 25 de ani, din dorința de a oferi un turism de calitate călătorilor străini care doreau să viziteze România prin departamentul de incoming. Pachete turistice originale, experiențe unice, amintiri de neuitat, toate acestea au dus la crearea unui brand cunoscut și apreciat de partenerii noștri externi.

Exact Travel, reprezintă departamentul de outgoing al agenției de turism Exact Tours SRL și s-a format din dorința unor buni cunoscători ai limbii și culturii japoneze de a arăta turiștilor români frumusețile arhipelagului nipon, așa cum doar japonezii îl cunosc, dezvoltând programe culturale deosebite îmbogățite cu experiențe autentice. Între timp portofoliul agenției este într-o continuă diversificare, încercând să ofere turiștilor săi, experiențe plăcute în lumea largă…