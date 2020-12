Un număr de 32 de candidați de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Suceava (îndrumător prof. eng. Tinela Nastasi) și Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” (îndrumător prof. eng. Mihaela Anton) au susținut la finalul săptămânii trecute examenul Cambridge organizat de Twinkle Star Exam Centre în condiții speciale de siguranță, având în vedere respectarea normelor de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2.

Locația aleasă pentru desfășurarea probelor la examenele B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools și C1 Advanced a fost “Mandachi Hotel & SPA 4*. Este pentru al IV-lea an consecutiv în care centrul autorizat de examinare Cambridge Twinkle Star Exam Centre organizează examene Cambridge în Suceava.

De asemenea, centrul susține în permanență elevii din Suceava pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și obținerea unui certificat internațional Cambridge valabil pe viață care atestă aceste competențe, acest lucru fiind realizat prin intermediul prezentărilor realizate în școli și prin sesiuni de testare gratuită a nivelului de cunoștințe de limba engleză.

Cei interesați să susțină un examen Cambridge în Suceava pot consulta pentru înscrieri site-ul www.examenecambridge.ro.

Consultant examene Cambridge: Lavinia Moroșanu, e-mail: lavinia.morosanu@examenecambridge.ro

Telefon: 0726.385.993

Următoarele sesiuni de examene Cambridge vor fi organizate la Suceava în perioada mai – iulie 2021.