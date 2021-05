Alin Oprea (49 de ani) și Medana au sărbătorit cu mare fast împlinirea a doi ani de relație. Cei doi își aduc dovezi de iubire ori de câte ori au ocazia, dar de data aceasta s-au întrecut pe ei înșiși. Alin și-a surprins iubita cu un aranjament floral din 1.500 de trandafiri, iar Medana i-a dăruit două torturi, preparate chiar de ea.

Se pare că relația celor doi înaintează cu pași repezi spre o nouă căsnicie pentru Alin Oprea, Medana fiind femeia care i-a schimbat viața artistului.

“Tocmai s-au împlinit doi ani de la momentul care urma să-mi schimbe total viața, de la momentul în care am început să înțeleg ce înseamnă cu adevărat iubirea, respectul și demnitatea, de la momentul în care am realizat că nu este de ajuns să îmbătrânești frumos lângă cineva, ci mai mult decât atât, că poți întineri de-a dreptul lângă cineva care îți oferă ceea ce sufletul, mintea și trupul tău au atâta nevoie. S-au împlinit doi ani de la prima întâlnire aparent întâmplătoare cu iubita mea Medana, un moment magic în care am simțit amândoi acea chemare pe care o așteptam de o viață.

