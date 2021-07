E pe bune concursul? Chiar sunt izolați concurenții? Cât de decalate sunt filmările? Sunt cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit atunci când am revenit din paradisul izolat, unde timp de 6 luni s-a strigat: „Motor, acțiune!” pentru Survivor România. Click! a asistat, live, la filmările unui joc de comunicare, în Republica Dominicană, iar toate secretele notate acolo le dezvăluim acum, după marea finală, câștigată de Zannidache.

Am ajuns pe insulă joi, 13 mai, la ora 11.00, odată cu concurenții. În bărci diferite, evident. Ne-am văzut de la distanță, ne-am salutat, i-am aplaudat și cam atât. Acesta a fost singurul contact cu Faimoșii și cu Războinicii. Ei s-au uitat la noi ca la o șaorma cu de toate, noi, cu admirație. Fiecare și-a văzut apoi de misiunea lui: noi, de reportaj, ei, de traseu.

Nu am avut voie să vorbim cu ei, nu am mâncat fructe de față cu ei, nu am stat la vedere, ci ne-am luat notițe discret, stând pe scaune, lângă echipă, în corturi. Concurenții erau izolați și ignorați voit. Nu e onest să defilezi cu beneficiile civilizației în fața unui om care locuiește în junglă, într-un experiment social extrem de serios.

Doar 2-3 oameni din echipă se apropiau de concurenți, în pauza dintre probe, atunci când ei comunicau și făceau strategii, pe bancă. După fiecare probă sportivă, doi angajați aveau la dispoziție 2 minute pentru a rearanja traseul. Se mișcau ordonat, rapid, precis, precum piesele într-un joc de Tetris. Concurenții erau netunși, nefardați, concentrați, plini de nisip pe haine și pe adidași. Maria Chițu e la fel de frumoasă ca la TV, Cosmin ni s-a părut mai scund în realitate, Elena Marin parcă s-a născut arcuită. Avea aceeași postură impecabilă, chiar și atunci când nu era filmată. E de la dans, clar. Jocul de comunicare a fost câștigat de Faimoși, așa că am asistat la celebrul lor dans de bucurie. Au cântat și un colind în engleză, care nu s-a difuzat însă pe post. „Domnu’ Dan, ne prinde Revelionul aici”, a strigat Chitoșcă. Revelionul, nu, dar mijlocul verii, da. Survivor s-a încheiat pe 10 iulie și a început la Kanal D, pe 9 ianuarie.

