Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava, locotenent-colonel medic Dinu Chioralia, a transmis astăzi dimineață într-un interviu pentru Radio Top, un mesaj optimist arătând că la unitatea spitalicească lovită crunt de noul coronavirus lucrurile au fost puse pe direcție, echipa medicală se reîntregește zi de zi cu ajutoare din alte județe și face față tot mai bine noilor provocări. Printre altele, doctorul a spus că Spitalul Județean a devenit cel mai sigur loc din Suceava, din punct de vedere al dezinfecției, că relația medici militari-medici civili se îmbunătățește și că unitatea sanitară dispune de echipamente de protecție, medicamente și hrană. Redăm în continuare interviul cu medicul Chioralia:

Radio Top: D-le doctor aș începe printr-un citat din ministrul apărării naționale referitor la Spitalul din Suceava care zis că spitalul din Suceava era ca o navă care s-a lovit de stânci și a început să ia apă, se afla în derivă fără motoare, fără cârmă și fără căpital și că mai era și incendiu. Cum e acum situația pe vas?

Dinu Chioralia: Am văzut și eu ceea ce domnul ministru a declarat. Situația era cam așa într-adevăr. Acum consider că au început să sosească căpitanii, ne-am văzut un pic, ne-am adunat echipajul și acum am trecut la primul lucru care a fost important pentru noi acela să stingem în primul rând incendiul. Acum a început să fie altfel. Ne-am format nucleul cu colegii din Spitalul Județean Suceava, cu medicii șefi și am început o colaborare într-adevăr zic eu deja destul de bună pentru a reuși să ieșim din situația asta.

Radio Top: D-le doctor referitor la relația cu medicii din Spitalul Județean și cu alți medici care au venit și din alte părți care e situația?

Dinu Chioralia: Binenînțeles vin în fiecare zi. Sosesc ajutoare de la Iași și din toată țara, de la Cluj. Am primit ieri spre exemplu un număr de 11 voluntari dați în sprijin de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Începem să ne reîntregim echipa și suntem tot mai mulți și facem față tot mai bine noilor provocări de zi cu zi.

Radio Top: Din afară se vede o oarecare stare de tensiune între d-voastră medicii militari și medicii civili mai ales că unii dintre ei au apelat la un avocat să facă plângere nemulțumiți că sunt obligați să intre într-o carantină.

Dinu Chioralia: Da..Nemulțumiri există știți bine întotdeauna. Eu cred că undeva se înțelege greșit. Carantina asta nu este făcută de noi nu este inventată sunt măsuri luate de specialiști epidemiologi în orice situație de genul acesta și sincer carantina care se preconiează a fi nu e ca la noi în armată în corturi. Totuși sunt locații puse la dispoziție de Prefectură, de Consiliul Județean, de Primărie și cred că a fost o neînțelegere la început pentru că acum încet încet sentimentul meu este că totuși oamenii și colegii din spital au început să înțeleagă. Să vedem cum va fi. Eu sper că va fi bine.

Radio Top:D-le doctor spitalul este dezinfectat acum? E un loc sigur în exterior și în interior?

Dinu Chioralia: După cum bine știți Batalionul 202 de la Huși de CBRM dezinfectează în fiecare zi de două ori, spitalul înăuntru prin echipele pe care le avem la dispoziție în fiecare zi dezinfectează. Eu consider că acum spitalul este cea mai sigură zonă din oraș din acest punct de vedere al dezinfecției efectuate.

Radio Top: Aveți materiale de protecție la momentul acesta?

Dinu Chioralia: Da, bineînțeles că avem. Avem conform normelor. Tot echipamentul pus la dispoziție se repartizează pe secții și nimeni nu mai are acces în secții și în spital bineînțeles fără echipamentul de protecție.

Radio Top: Sunt medicamente, mâncare este suficientă pentru pacienți și de calitate?

Dinu Chioralia: Eu zic că este suficientă, este și de calitate prin bunăvoința tuturor firmelor din Suceava care contribuie zi de zi la efortul acesta comun de a ieși din starea în care ne aflăm. Se primește mâncarea pe secții. Probabil că au fost și mici incidente pe care pe măsură ce le aflăm și sunt informat le gestionăm.

Radio Top: Restricțiile de circulație din zona spitalului se vor ridica în perioada următoare sau vor mai rămâne?

Dinu Chioralia: Este o întrebare la care ne dorim să avem răspunsul cât mai repede. Sper că în curând cu orice zi care trece și cu orice lucru pe care-l facem împreună cu colectivul spitalului să putem reda Sucevei viața de zi cu zi așa cum este normal și firesc să se întâmple. Nu vă pot da încă un răspuns foarte exact să spun că mâine vom deschide dar sperăm că în viitorul apropiat acest lucru se va întâmpla.

Sursă foto: www.bistritaexpress.ro