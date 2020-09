Biserica ”Sf. Ilie” din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, se află în plină restaurare și consolidare. O investiție de aproape 5 milioane de euro derulată cu fonduri europene. Lucrările demarate exact în urmă cu un an de zile, se află în grafic termenul de finalizare fiind aprilie 2022. În imaginile din material se poate vedea cum picturile murale interioare foarte valoroase acoperite cu un strat gros de fum sunt scoase la lumină de munca migăloasă, sisifică a restauratorilor. Antreprenorul general al lucrărilor este compania suceveană General Construct care are o carte de vizită impresionantă în materie de lucrări la monumente istorice.

Biserica „Sfântul Ilie” din satul Sfântu Ilie este o biserică ctitorită în anul 1488 de către domnitorul Ștefan cel Mare. Ea a funcționat ca mănăstire de călugări până la 29 aprilie 1785 când a fost desființată de austrieci, iar biserica mănăstirii a devenit biserică parohială.

Ansamblul Bisericii „Sf. Ilie” a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015, fiind format din 3 obiective: Biserica „Sf. Ilie”, clopotnița și zidul de incintă, ultimele două datând din secolele XV-XVIII. Pictura interioară a bisericii, datând de pe vremea lui Ștefan cel Mare, nu s-a păstrat. În secolul al XVII-lea, ea a fost refăcută, culoare peste culoare, respectându-se ordinea iconografică.