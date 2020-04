Interviu emoționant cu directorul medical al Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, lt.col.Dinu Chioralia, care se află la finalul misiunii sale la Suceava, acordat Radio Top.

”În fiecare zi suntem asaltați de cereri și de personal medical care dorește să se întoarcă din nou la muncă în spital”

Radio Top: Câți medici și asistenți medicali vă lipsesc în acest moment și care sunt secțiile cele mai deficitare?

Dinu Chioralia: Au început să sosească tot mai mulți. Zilnic suntem asaltați de cereri și de personal medical care dorește să se întoarcă din nou la muncă în spital. Acum avem prezenți deja în jur de 250 medici și 600 asistenti medicali. Deficitari suntem la capitolul infirmieri si brancardieri dar sperăm ca pe măsură ce oamenii își termină perioada de autoizolare, din cei care au fost depistați pozitivi să vină cât mai repede. Din nou astăzi vom avea încă o comisie de analiză a cererilor și de a se reântoarce la muncă și vom mai soluționa câteva cereri de a se reântoarce la muncă, fiind foarte important fiecare om care se reântoarce la munca.

Radio Top: Ca proportie domnule doctor, câți medici din spitalul sucevean lucrează în prezent și câți sunt veniți de la alte unități medicale?

Dinu Chiolaria: Proportie cam 70% sunt cei proprii ai spitalului și diferența de cam 30 % veniți de la Iași cu predilectie si de la Spitalul Militar din Cluj care se pare că a devenit spital sprijin-suport al Spitalului Județean, pe partea asta cu medici și asistenți, lucru pentru care bineînteles le mulțumim tuturor. M-ați întrebat cu secțiile deficitare. În continuare cele deficitare sunt cele de pe medicală, anestezie-terapie intensivă, dar încet încet prin sosirea personalului propriu sperăm să acoperim deficitul de personal.

Radio Top: Tot personalul care lucrează în prezent, în spital a fost testat covid?

Dinu Chioralia: Da, bineînțeles. Cel care este în prezent la dotorie a fost testat.

”Zilnic avem mașini care vin la spital cu donații,cu materiale, tiruri cu medicamente”

Radio Top: Cum stați în prezent cu materialele de protecție , cu medicamentele și cu hrana?

Dinu Chioralia: S-o luam cu materialele de protectie. Chiar aseară am fost într-un control la depozite. Materiale sunt cu zecile de mii, halate de protecție, combinezoane, mănuși, viziere, ochelari de protecție. Chiar s-a văzut foarte clar, cel puțin în perioada asta de când am venit noi, sprijinul extraordinar al tuturor structurilor și al tuturor celor care au donat și continuă s-o facă în continuare. Zilnic avem mașini care vin la spital cu donații,cu materiale, tiruri cu medicamente. A fost o problemă, o mică problemă cu kaletra dar s-a rezolvat prin grija Ministerului Sănătății. Spitalul are acum și plaquenil și kaletra în cantitate suficientă pentru a sigura tratamentul pacienților internați.

Radio Top: Și cu hrana?

Dinu Chioralia: Hrana se gătește și la blocul alimentar al spitalului. În jur de 500-520 de porții zilnic și nu am mai auzit să fie plângeri că nu a ajuns mâncare la vreun pacient. Cu apa nici atât. În continuare apa se primește , după cum se poate vedea în curtea spitalului, chiar se primește și apa. Grija noastră este ca toți pacienții internați atât în spitalul nou cât și în spitalul vechi să primească la timp hrană și apă.

Radio Top: La acest moment câte secții din spitalul judetean sunt non-covid?

Dinu Chioralia: Non-covid în jur de 4 sectii. Dar dacă putem pune și ambulatoriile de specialitate, am început cu telemedicina la pacienții cronici cu diabet. Sperăm ca astăzi sau cel târziu mâine să începem să dâm drumul la telemedicina în ambulatoriu orele pentru relațiile cu medicii specialialiști conform adresei Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, cu medicii de familie și medicii specialiști din spital prin intemediul unui medic desemnat de noi de către spital în persoana domnul doctor Dumitrescu de la ORL care se va ocupa de acestă telemedicină. Ieri a venit la servici si doamna doctor Purcariu care este hematologul spitalului și de asemenea dânsa va porni programul de hematologie. Deci lucrurile încep să fie cât de cât mai bune.

Radio Top: Dacă o femeie din Suceava trebuie să nască o poate face la Spitalul Județean în deplină siguranță?

Dinu Chioralia: Așa cum am mai spus și data trecută, chiar încurajăm să vină să nască la spital la noi pentru că sunt asigurate condițiile. De exemplu în perioada 1-27 aprilie am avut un număr de 47 de nașteri din care 19 cezariene si 27 de nașteri naturale. Din numărul acesta de nașteri au fost 6 mame depistate covid din care 3 s-au vindecat , 3 sunt în continuare sub tratament și urmează să se vindece. Eu zic că se poate naște în condiții de deplină siguranță si cu personal dedicat și profesionist.

”Noi intenționăm de astăzi să începem să predăm încet-încet, să ne pregătim și noi retragerea”

Radio Top: Domnule doctor Chioralia, dumneavoastră veți pleca în curând de la Suceava, veți preda conducerea spitalului civililor. Ieri șefii de secție și-au ales directorii, domnul Buzdugan director plin, director medical domnul Gavrilovici. Când se va face predarea-primirea?

Dinu Chioralia: Da, așa a fost. A fost o alegere pe bază de vot, 29 de membri ai Consiliului Medical au votat și au ales conducerea, ocazie cu care le doresc succes, cu domnul doctor Buzdugan , cât am reușit să ne cunoaștem așa, să luăm contact, un om deosebit. Domnul doctor Gavrilovici la fel, cu dânsul am colaborat mai mult prin intermediar, fiind un intermediar între spital și Arhiepiscopia Sucevei prin sprijinul acordat pacienților si personalului medical cu agheasma mică de Izvorul Tămăduirii. Avem și director de îngrijiri medicale o doamnă care de când am venit noi aici a fost alături de noi din prima zi doamna Geanina. Sperăm ca astăzi dacă nu ce târziu de mâine dar noi intenționăm de astăzi să începem să predăm încet-încet să ne pregătim și noi retragerea dar să fim convinși că noua conducere va prelua tot ce a fost de la noi și să meargă treaba bine în continuare.

Radio Top: Eu știind ce îmbrăcăminte aveți acum când sunteți la spital cu acele combinezoane de tip cosmonaut stau și mă întreb dacă d-voastră vă întâlniți pe stradă cu doctori și asistenți medical cu care lucrați acuma vă recunoaște?

Dinu Chioralia: Doar dacă potrivit dispozițiilor și variantelor găsite de noi să ne inscripționăm numele așa da dar altfel nu nu avem cum…numai fără mască.

Radio Top: Deci nu vă cunoașteți unii cu alții. Numai așa pe combinezon și ce scrie acolo?

Dinu Chioralia: Exact

”Plecăm din Suceava și o mare parte din personal adică 90% nu ne știm decât după nume, după ochelari, culoarea ochelarilor”

Radio Top: Pe stradă dacă vă întâlniți nu vă știți?

Dinu Chioralia: Nu nu ne știm…plecăm din Suceava și o mare parte din personal adică 90% nu ne știm decât după nume, după ochelari, culoarea ochelarilor. Dar dacă ne ajută Dumnezeu într-o vizită în vacanță cu familia sper ca atunci să ne cunoaștem.

Radio Top: Ar fi frumos să se organizeze așa ceva o întâlnire peste câteva luni când lucrurile se calmează să vă cunoașteți.

Dinu Chioralia: Exact

Radio Top: Ați cunoscut ceva din Suceava, ați apucat sau ați avut numai casă spital?

Dinu Chioralia: Casă-spital, casă-spital nu am apucat prea mult doar traseul pe care mergeam cu făntâna arteziană care funcționează deja și este un sentiment așa liniștitor și dătător de speranță să vezi apa care reprezintă viața cum țâșnește din fântână arteziană. Intenția noastră este să repornim și fântâna de la Spital din curte dar probabil că va rămîne pentru noua conducere pentru că avem probleme tehnice și nu o putem repune în funcțiune.

Radio Top: Cum ați cataloga experinața d-voastră de la Suceava?

Dinu Chioralia: Unică..unică și sper că irepetabilă.

Radio Top: Domnule doctor vă mulțumesc. Ați stat o lună aproape la Suceava și familia bănuiesc că vă așteaptă nerăbdătoare?

Dinu Chioralia: Sunt convins că e așa..da mă așteaptă. După perioada de autoizolare de după misiune sper să beneficiez și eu de măcar două săptămâni de concediu după care continui meseria că și cei din Bistrița au nevoie de suportul și sprijinul meu pe care de altfel l-am acordat până acum doar telefonic.