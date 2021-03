Incendiul izbucnit astăzi dimineață exact în inima Sucevei la clădirea simbol a județului, Palatul Administrativ, a provocat consternare în rândul populației. Până vom afla cauzele catastrofei vă prezentăm primele imagini ale incendiului preluate de pe camerele amplasate în fața clădirii. Se poate observa că primele mașini de pompieri au sosit la fața locului la ora 9:00 și au început să se așeze în dispozitiv de luptă la 9:02.

