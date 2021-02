Andreas Hofer avea o înfățișare de hangiu, ceea ce și era, de fapt: rotund la față, bărbos și cam grăsuț. Dar sub înfățișarea lui blândă, bătea inima unui adevărat patriot austriac, un om care-și iubea împăratul, dar nu stătea la discuții nici cu bavarezii, nici cu francezii, care erau hotărâți să-i cucerească pământurile natale, regiunea Tirol din vestul Austriei.

În 1809, când Hofer avea 46 de ani, sub presiunea lui Napoleon, împăratul Francisc I a cedat Tirolul Bavariei, dar Hofer a condus o insurecție locală cu scopul readucerii provinciei sub control austriac. După ce i-a zdrobit pe bavarezi într-o manieră decisivă la Berg Isel, s-a instalat la Innsbruck în calitatea de comandant suprem al Tirolului, sub protecția împăratului Francisc.

În luna octombrie a acelui an, Francisc a cedat încă o dată presiunii franceze și a renunțat din nou la stăpânirea Tirolului. La fel de sfidător, Hofer a continuat să reziste francezilor, forțându-l pe Napoleon să pună un preț pe capul lui și să trimită soldați în căutarea sa.

Scăpând de dușmani, Hofer a fugit în munți, unde s-a ascuns într-o colibă de păstor părăsită, dar urmăritorii lui i-au luat curând urma, l-au purtat desculț prin trecătorile muntoase pline de zăpadă și l-au dus în orașul Mantova, controlat de francezi. Acolo, Hofer a fost adus în fața unei curți marțiale ad-hoc și condamnat la moarte pentru trădare.

Cu toate că Francisc n-a făcut nici un efort pentru salvarea lui, Hofer ar fi putut scăpa de pedeapsa supremă dacă Napoleon n-ar fi trimis un ordin direct prin heliograf de la Milano, prin care cerea să știe data execuției.

În această zi de 20 februarie 1810, Hofer a fost dus la zidurile cetății în fața plutonului de execuție. Refuzând să fie legat la ochi, el s-a adresat membrilor plutonului cu aceste cuvinte: „Adio, lume mizerabilă, moartea asta e ușoară!” Apoi a dat comanda „Foc!”. 13 ani mai târziu, rămășițele pământești ale lui Hofer au fost readuse în Austria și înhumate la Innsbruck.

Vreme îndelungată, o piesă care-i celebra patriotismul s-a jucat în fiecare an la Merano, în partea tiroleză a Italiei, iar poezia dedicată lui – „Sandwirth Hofer” – de Julius Mosen, este și azi imn al Tirolului.

Geo Alupoae, critic de teatru