Primăria comunei Horodnic de Sus este singura din județul Suceava unde deșeurile sunt colectate separat pe cinci fracții, hârtie-carton, sticlă, plastic-metal, deșeuri menajere și moloz. O spune primarul Valentin Luța care a arătat că oamenilor li s-au distribuit pubele de culori diferite iar la fiecare ridicare a deșeurilor li se oferă gratuit și saci tot de culori diferite. ”Noi colectăm deșeurile cu societatea noastră locală, HDS Horodnic de Sus, din poartă în poartă. Avem în fiecare zi a săptămânii câte o zi de colectare pentru fiecare fracție. Le-am distribuit la oameni acum trei ani de zile pubele de culori diferite pentru fiecare dintre fracții. Pentru gunoi menajer o pubelă de 120 de litri iar pentru gunoiul reciclabil o pubelă de 240 de litri plus că la fiecare ridicare le oferim câte un sac de culoare distinctă, galben pentru plastic, verde pentru sticlă, transparent pentru deșeuri menajere. Nu amestecăm deșeurile și le ducem direct la valorificator selectate deja fără să mai fie nevoie să treacă printr-o bandă de selectare unde este destul de complicat. Am aflat și eu că suntem singurii din județ care facem asta”, a explicat Luța.

El a spus că anul 2023 va fi declarat anul cu toleranță zero la nerespectarea măsurilor de colectare a deșeurilor iar cetățenii care vor încălca regulile vor fi sancționați. Nu vor primi clasicele amenzi ci vor fi trecuți pe ”lista rușinii” care va fi popularizată pe facebook. ”Mai avem cetățeni care nu se conformează regulilor, cam 2-3 % din total. I-am tolerat doi ani de zile însă anul acesta încercăm să aplicăm și partea coercitivă. Prima dată facem apel la conștiința lor iar dacă nu merge aplicăm legea. Dar nu amenzi. Noi am zis că decât să aplicăm amenzi mai degrabă îi identificăm cu ajutorul celor 40 de camere care sunt montate pe raza comunei și apoi îi facem de rușine pe facebook. E cel mai dureros pentru ei și este o măsură care funcționează cel mai bine”, a mai spus Valentin Luța.