Patrulele din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata în timp ce efectuau activități specifice în cadrul planului de acțiune al Serviciului Rutier – IPJ Suceava privind combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice pe raza satului Mitocu Dragomirnei, au oprit regulamentar folosind semnalele acustice și luminoase un autoturism condus de un bărbat de 72 ani, domiciliat în satul Mitocu Dragomirnei. S-a procedat la testarea șoferului cu aparatul etilotest și a rezultat o valoare de 0,47 alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Spitalul Județean Suceava, pentru recoltarea a două probe biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauza a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracţiunii de ”Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe” faptă prev și pedepsite de art. 336 alin 1 din Cod Penal, urmând a fi soluționat procedural de către lucrătorii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata.