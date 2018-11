La Muzeul de Istorie din Suceava a fost vernisată sâmbătă seară expoziția artistului fotograf german Oliver Mark, “Bucovina, Mănăstirile trăiesc”, ”un experiment, singurul de acest gen din România”, după cum a caracterizat-o directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. Imaginile surprinse la mănăstirea Moldovița și la mănăstirea Sf. Ioan Iacob Corlățeni din Pojorâta de artistul fotograf au o forță și expresivitate aparte și prezintă publicului specificitatea, dramatismul și spiritualitatea profundă a vieții din mănăstirile ortodoxe din Bucovina. Evenimentul a beneficiat de prezența autorului, Oliver Mark, a directorului Muzeului Național Liechtenstein, Rainer Vollkommer, a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a unor călugări în frunte cu starețul mănăstirii Sf. Ioan Iacob Corlățeni- părintele Varlaam dar și a unui grup de ziariști germani.

Ursu: „Expoziția, rod al colaborării dintre Muzeul Bucovinei şi Muzeul Național Liechtenstein”

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a ținut să precizeze că expoziția este rodul colaborării fructuoase dintre Muzeul Bucovinei şi Muzeul Național Liechtenstein. ”Astăzi că propun un exeperiment care din câte știu este singurul de acest gen din România un experiment datorat colaborării pe care Muzeul Bucovinei o are cu Muzeul Național Liechtenstein și care se bazează pe eforturile unui artist fotograf german foarte cunoscut. Mulțumesc Arhieiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru că ne-a dat binecuvântarea, mulțumesc părintelui stareț Varlaam de la mănăstirea Sf. Ioan Iacob Corlățeni de la Pojorîta. E foarte important acest adaus Corlățeni pentru că atunci când spui Corlățeni spui povestea acestei mănăstiri, o poveste oareum tristă dar în același timp o poveste de rezistență creștin în perioada comunistă. Mulțumesc maicii starețe Benedicta de la Mănăstirea Moldovița, mulțumesc foarte mult părintelui Teodor Brădățan, directorul Muzeului Ion Irimescu de la Fălticeni care practic a fost alături de acest proiect chiar de la nașterea lui, mulțumesc celor care au venit din Germania și nu în ultimul rînd le mulțumesc colegilor mei”, a spus Ursu.

Flutur: ”Sunt fascinat de ceea ce văd. Ați surprins niște lucruri care te lasă fără cuvinte”

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a declarat fascinat de această expoziție arătând că „ea vorbește de la sine”. ”Sunt fascinat de ceea ce văd. Felicitări. Am avut curaj de aceea eu cred că expoziția vorbește singură nu trebuie să spun eu multe lucruri. Ce ați făcut dumneavoastră aici ați surpins niște lucruri care te lasă fără cuvinte”, a spus Flutur. El i-a mai propus niște teme artistului fotograf german. ”Mă gândesc la ce teme să vă mai propunem pentru viitor. Mă gândeam la o temă meseriile vechi pe cale de dispariție dar care mai sunt în Bucovina, mă gândeam la civilizația lemnului de la sămânța de brad până a pădurea virgină pe care o mai avem la Slătioara, mă gândeam la modelul de minorități din Bucovina, conviețuirea etnică și religioasă. Sunt foarte multe provocări eu am lansat”, a spus Flutur. El a mulțumit bisericii, părintelui stareț de la Corlățeni și maicii starețe de la Moldovița apreciind deschiderea de care au dat dovadă, acceptarea pentru ca aceste lucruri să fie văzute.

Rainer Vollkommer: ”Am văzut foarte multă credință dar ce nu am înțeles este cum pot călugării să muncească așa de mult”

Directorul Muzeului Național Liechtenstein, Rainer Vollkommer, care a participat la ședințele foto alături de Oliver Mark, s-a arătat impresionat de ceea ceea ce a văzut și mai ales de faptul că în mănăstiri se muncește foarte mult. ”Am văzut foarte multă credință dar ce nu am înțeles este cum pot călugării să muncească așa de mult. Nu doar să se roage dar să și muncească. Tocmai acest lucru prezintă aceste fotografii, foarte multă muncă.Ceea ce m-a frapat e cu câtă intensitate și cu câtă bucurie acești oameni făceau aceste lucruri în același timp cu slujbele religioase de unde se putea observa o spiritualitate profundă. Am rămas pe gănduri la munca intensă din aceste mănăstiri”, a spus Rainer Vollkommer, care a adăugat că va duce această expoziție și la Vaduz.

Părintele Varlaam: ”Nu întotodeauna fapta trebuie să fie în taină, trebuie să o vadă și alții și faptul că a fost cu binecuvântare socotesc că o să aducă rod”

Starețul mănăstirii Sf. Ioan Iacob Corlățeni, părintele Varlaam, a ținut să precizeze că ședințele foto s-au făcut cu binecuvântarea IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăduților exprimându-și speranța ca această lucrare să aducă rod. ”Suntem pentru prima dată la o expoziție și locul nostru nu este de pus pe pereți dar am făcut acest pogorământ pentru că a fost cu binecuvântarea Prea Sfințitului. Călugărul este un om de liniște și rugăciune. Faptul că a fost cu binecuvântarea Înalt Pre Sfințitului noi a făcut acest pogorământ pentru că orice faptă care iese la iveală omul pierde. Spune unul dintre sinții părinți că nu întotodeauna fapta trebuie să fie în taină, trebuie să o vadă și alții și faptul că a fost cu binecuvântare socotesc că o să aducă rod. Domnul director Rainer a dorit ca să ducă la Liechtenstein imaginile și cred că și trăirea de aici de la noi. Cred că a fost cu inima curată ca să vină și să vadă și Dumnezeu a povățuit pașii acolo unde a știut că este de folos. Ceea ce au făcut dânșii este o lucrare exterioară dar neapărat trebuie să fie și una interioară”, a spus starețul.

Oliver Mark: ”M-am documentat puțin înainte să încep această călătorie și am aflat că în mănăstiri nu eate permis să fumezi. Și dacă înainte eram fumător acum m-am lăsat”

Artistul fotograf Oliver Mark a încheiat discursurile vernisajului. ”Acum câțiva ani am făcut cu domnul Rainer o expoziție iar pe ultima pagină a catalogului acesteia scrie ”nimeni nu trăiește singur”. Am putut experimenta acest lucru datorită călugărului stareț de la mănăstirea Corlățeni și celorlalți călugări ai obștii precum și datorită președintelui regiunii Bucovina pentru că nu m-am simțit singur în compania lor. M-am documentat puțin înainte să încep această călătorie și am aflat că în mănăstiri nu eate permis să fumezi. Și dacă înainte eram fumător acum m-am lăsat”, a spus Oliver Mark.

Expoziția este deschisă pînă pe 15 ianuarie 2019

Expoziţia va fi deschisă la Muzeul de Istorie Suceava, în Sala Media, pînă pe 15 ianuarie 2019. Celebrul fotograf german Oliver Mark a expus pentru prima dată în România la Muzeul de Istorie din Suceava. Expoziția „Celebrități” a cuprins 64 de fotografii și a fost vernisată pe 12 septembrie 2017. Oliver Mark a devenit cunoscut la începutul anilor ’90 după ce a fotografiat actori celebr.i, precum Anthony Hopkins, dar și persoane politice cunoscute, printre care și Angela Merkel.