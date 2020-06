Criza generata de COVID-19 a facut ca tot mai multi oameni sa lucreze de acasa in birouri improvizate. Din pacate, din cauza unui spatiu bine organizat, multi dintre acestia se confrunta cu disconfort. Daca inainte naveta pana la birou asigura un minim de miscare, in prezent corpul nu mai are aceasta ocazie. Fiind lipsit de varietate si petrecand prea mult timp in aceeasi pozitie, organismul incepe sa se resimta.

Lucrurile se agraveaza si mai mult daca folosesti un scaun care nu este conceput pentru munca de birou, cum ar fi canapele si scaunele din camera de zi care sunt facute pentru relaxare si nu pentru lucru.

Care este cea mai eficienta solutie? Pe langa schimbarea frecventa a pozitiei si a locului in care stai, un scaun de birou adecvat si de calitate te poate ajuta sa ai o pozitie adecvata la birou. Pentru a afla cum poti gasi tipul potrivit de scaune de birou am consultat cativa profesionisti din domeniul medical si experti ergonomici pentru sfaturi care sa te ajute.

Chiropracticienii ne spun ce urmari poate avea o pozitie inadecvata la birou

Scott Bautch, chiropractician din Wausau, Wisconsin, SUA, atentioneaza ca daca stai la birou pentru o perioada lunga de timp poti ajunge la dureri articulare si de spate. Cea mai buna metoda de a evita postura proasta este prin ergonomie, care este descrisa de Administratia de Siguranta in Munca ca fiind adaptarea unui loc de munca pentru o persoana. Potrivit acesteia, o ergonomie slaba in timpul lucrului ar putea genera tulburari musculo-scheletice, care includ sindromul tunelului carpian, crampe musculare si leziuni la nivelul spatelui.

Specialistii in mobilier ne ofera solutii ergonomice

Potrivit lui Jonathan Pulieo, directorul firmei de solutii pentru birouri Humanscale din SUA, ergonomia este cea care transforma o statie de lucru intr-un mediu prietenos cu organismul si are rolul de a reduce stresul. Munca in postura potrivita este esentiala pentru sanatatea fizica pe termen lung. Mentinerea unei pozitii inadecvate timp de cateva ore sau mai mult, pune o incordare extraordinara pe umeri, spate si gat si poate genera tunel carpian, tendinita, dureri inferioare de spate, incordarea gatului si multe altele.

“Sesiunile dinamice, sau variatia pozitiei pe parcursul zilei, sunt esentiale pentru pastrarea sanatatii coloanei vertebrale si reducerea oboselii asociata cu tensiunile musculare statice”, a spus Pulieo. Mobilierul poate oferi solutii simple si eficiente pentru a preveni unele dintre aceste probleme. Astfel, scaunele de birou ergonomice si accesoriile pentru scaune – cuma r fi pernele sau spatarele atasabile – permit pastrarea unei posturi adecvate la masa de lucru. Este important sa te asiguri ca te simti sustinut si confortabil pe tot parcursul zilei de munca si ca ai o pozitie care previne afectiunile pe termen lung.

Expertii ne spun ce este un scaun ergonomic

Karen Loesing, asistent kinetoterapeut si proprietar al The Ergonomic Expert – o companie de consultanta pentru evaluarile ergonomice de birou – declara ca unele companii isi eticheteaza scaunele ca fiind ergonomice fara a avea suport stiintific. Este esential sa uiti de limbajul de marketing si sa fii atent la modul in care este construit scaunul.

“In ziua de azi vei gasi foarte rar un scaun de birou care nu pretinde a fi ergonomic” a spus ea. Principala diferenta dintre scaunele de birou ergonomice si scaunele obisnuite este ajustabilitatea, a declarat Loesing. Un scaun normal de birou va avea probabil cotiere sau inaltimi fixe, in timp ce un scaun ergonomic poate fi ajustat in functie de nevoile personale. Acesta poate include inaltimi reglabile de spatar, adancimea scaunului, suport lombar si multe altele.

“Un scaun ergonomic trebuie sa aiba o mare flexibilitate si sa se poata ajusta in functie de conformatia corpului” a spus Bautch.

Expertii ne spun de ce ar trebui sa tinem cont can cumparam un scaun de birou

Lucy Hart, directorul responsabil cu ergonomia si bunastarea la locul de munca la ErgoCentric, a punctat trei lucruri de care trebuie sa tii cont cand cumperi un scaun de birou:

Scaunul trebuie sa se potriveasca formei si dimensiunii corpului;

Scaunul trebui sa permita schimbarea posturii, sustinand curbele naturale ale coloanei si mentinerea unei alinieri bune;

Scaunul trebuie sa fie adecvat pentru sarcinile cotidiene.

Scaunele de birou ergonomice variaza foarta mult ca pret, dar, in general, “primesti ceea ce platesti” a remarcat Bautch. Poate dura ceva timp pana cand corpul tau sa va adapta la un scaun sau un accesoriu ergonomic, motiv pentru care Pulieo a recomandat achizitionarea unui scaun cu garantie pe termen lung. Testarea pe o perioada indelungata te va ajuta sa decizi daca scaunul este sau nu potrivit pentru tine.