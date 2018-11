Procesul de memorare este direct proporțional cu intensitatea sau nevoința momentului. Uneori învățăm pentru că ne roagă sau ne obligă profesorul, alteori că vrem să reținem zile de naștere, alteori nume etc.

În viață de zi cu zi, aceste 3 funcții nu memorează toate simultan, deoarece nu sunt folosite toate simultan. E necesară o anume voință și aducere aminte pentru a completa o funcție cu celelalte două.

“De exemplu, vrei să înveți pentru examenul auto, memorezi mental, mișcările fizice le știi, coordonezi bine picioarele, atenția și mâinile. În acest context, mintea emoțională nu este pusă în funcțiune; însă ea, e util de știut, reține cel mai repede, cel mai mult ca durată și cel mai profund. Mintea rațională nu-și aduce aminte ce a gândit acum 3 minute, însă o trăire sigur da. Examenul auto ar avea șanse să fie luat mai ușor, dacă omul se duce într-o stare care îi place. Se simte bine, are chef, are energie, are talent sau pune trăire când e la volan. Își mai poate imagina că va salva vieți dacă învață să conducă. O astfel de imaginație voluntară va genera în viitorul șofer o memorie nouă, care îl va apropia de obținerea permisului de conducere. Studiile arată că cei care au talent la cântat și cânta în timpul examenului auto, șansă de reușită este de 99%”, explică psihologul.