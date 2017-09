Cuplurile pot construi o relație extraordinară atât în dormitor, cât și în afara lui, prin lucruri simple precum iubirea, grija, siguranța emoțională sau chiar prin simplele discuții deschise despre cum le place sau nu să facă dragoste, explică sexologul Gabriela Marin.

În opinia specialistului în relaţii de cuplu, oamenii au tendinţa de a găsi cele mai complicate răspunsuri la o întrebare simplă precum “Ce trebuie să fac pentru a-mi mulţumi partenerul?”, iar de cele mai multe ori aleg calea mai întortocheată. “În realitate, răspunsul este mult mai simplu decât ne-am putea închipui, iar dedicarea reprezintă cel mai scurt drum către fericirea în cuplu. Am observat că mulţi parteneri încearcă să-şi impresioneze partenerul apelând la tot felul de lucruri exterioare, când de fapt tot ce îşi doreşte celălalt este atenţie şi un timp de calitate petrecut împreună”, explică sexologul Gabriela Marin.

10 lucruri pe care le fac cuplurile care au o viață amoroasă bună

În urma experienței de peste 15 ani, cu mii de persoane care au ajuns în cabinet, specialistul în relaţii de cuplu Gabriela Marin este de părere că există cel puţin 10 lucruri comune pe care le fac cuplurile care au o viaţă sexuală bună:

1.Se iubesc și își spun des acest lucru

2. Fac din viața erotică o prioritate și nu tratează acest aspect al vieții lor ca fiind ultimul dintr-o listă foarte lungă de probleme

3. Știu ce anume declanșează latura erotică la celălalt

4. Își rezolvă conflictele fără să rămână supărați, iertându-l cu ușurință pe celălalt

5. Se sărută pasional fără un motiv anume si sunt apropiați fizic, chiar și în public

6. Își fac cadouri-surpriză romantice și se îmbrățișează des

7. Sunt buni prieteni și se distrează împreună

8. Vorbesc deschis despre viața lor sexuală, despre ce le place, cum le place și ce și-ar dori

9. Își stabilesc întâlniri romantice săptămânale și pleacă împreună în vacanțe romantice

10. Fac orice transformare în mod conștient (Această transformare presupune îndreptarea frecventă a atenției către celălalt, prin iubire și afecțiune, pentru o mai bună conectare fizică și emoțională)

6 lucruri pe care le fac cuplurile cu o viață sexuală dezastruoasă

“De cealaltă parte, ca o consecinţă logică, cuplurile care muncesc mai puţin la relaţia lor, petrec mai puţin timp de calitate împreună. cuplurile foarte stresate, care îşi fac griji din orice şi oricând, sunt mai predispuse să eşueze în viaţa de cuplu, iar toate acestea au repercusiuni în primul rând asupra vieţii sexuale. Și dacă viaţa sexuală nu va fi împlinită, este posibil ca multe alte elemente din care este compusă viaţa lor să se prăbuşească unele după altele, precum efectul unui domino”, explică psihologul Gabriela Marin.

În opinia specialistului, sunt cel puţin 6 lucruri comune pe care fac fac cuplurile care au o viaţă sexuală dezechilibrată şi sunt nefericiţi în viaţa de cuplu:

1.Petrec foarte puțin timp împreună într-o săptămână normală

2. Par să facă din orice o prioritate, mai puțin din relația lor

3. Se axează foarte mult pe carieră, afaceri (el) sau pe copii (ea)

4. Se deconectează unul de celălalt și duc vieți paralele

5. Cel mai mult vorbesc împreună despre listele cu lucruri pe care le au de rezolvat

6. Nu au voința și dorința de a se concentra asupra partenerului/partenerei.