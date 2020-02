Valentine`s Day este o zi specială pentru unii, un motiv de depresie sau anxietate pentru alții; o zi, un obicei, un moment frumos, însă trecător ca orice zi sau clipă din viața noastră. Ce fac în astfel de zile persoanele care sunt singure? De obicei stau închise în casă și în sine și își plâng de milă.

Cu toate acestea, potrivit psihologului Laura Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI), chiar și persoanele aflate într-o relație se pot confrunta în această perioadă cu anumite stări emoționale care vin din așteptări neîmplinite, din dorințe prea fixe de a fi totul într-un anumit fel, din frustrări venite din tendința de a compara ce trăiesc/primesc ele cu ceea ce trăiesc/primesc alții. Deci ”suferința” este la îndemâna oricui se centrează pe a căuta ”nod în papură”.

“Atitudinea potrivită și recomandată este aceea de a căuta să înțelegem și să acceptăm ceea ce este cu adevărat important, apoi să ne menținem atenția pe aspectele respective. Și, legat de această atitudine, cu toții avem de ales, indiferent dacă suntem singuri sau implicați într-o relație de cuplu. Ocaziile și sărbătorile din viețile noastre sunt menite a ne aduce o pauză de la vâltoarea vieții și au ca scop relaxarea, relaționarea, aducerea unui plus de conștientizare asupra curgerii timpului și a motivelor de recunoștință în viață. Pe de altă parte, este bine să ne amintim că aceste momente (adunate în câteva zile pe an) sunt stabilite de noi oamenii și că, la nivel macro, universal, ele sunt doar momente în timp iar viața este mult mai complexă, cu mult mai multe provocări importante pentru creșterea noastră, mult mai bogată în clipe de bucurie, resurse, reușită decât o zi pe an de sărbătorit ceva, indiferent ce”, explică psihologul Laura Maria Cojocaru.

4 sfaturi pentru a nu intra în depresie dacă ești singur de Ziua Îndrăgostiților

Ce este recomandat persoanelor singure sau celor nemulțumite? Potrivit psihologului Laura Maria Cojocaru, aceste persoane pot decide să-și construiască o atitudine sănătoasă din punct de vedere mental, emoțional și atitudinal, iar această atitudine poate fi construită urmărind 4 pași importanți:

1. Să mărească calitatea relației cu Sinele, să decidă să se accepte așa cum sunt, să-și ofere mai multă înțelegere, iubire, iertare, deoarece o relație bună cu ceilalți începe exersând cu tine însuți.

2. Să-și direcționeze și mențină atenția către toate reușitele personale de orice natură ar fi ele, către resursele și puterea interioară utilizate până atunci de a merge mai departe în viață, către ceea ce deja au, cultivând astfel atitudinea de recunoștință.

3. Să-și ofere sieși un moment de relaxare, de răsfăț, să-și împlinească o plăcere/o dorință, să petreacă timp de calitate făcând ceva ce le ajută în creșterea personală (o carte, un documentar, o piesă de teatru, o călătorie, un curs etc.)

4. Să accepte că tot ceea ce este cu adevărat important, nu este o zi din an în care sărbătorim ceva stabilit tot de noi oamenii, ci viața întreagă și că, această viață este alcătuită tocmai din momente ”mărunte” dar care ne pot umple de bucurie (natura, animalele, o rază de soare, un zâmbet, o melodie etc.).

5. Să-și amintească permanent de faptul că 24 din 24 de ore suntem doar cu noi înșine și cel mai important aspect este să ne iubim pe noi și să avem o bună relație cu noi înșine și că, așteptările noastre de la viață nu sunt datoria celorlalți, ci responsabilitatea noastră de a ni le împlini.

Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI) și președinte și fondator al Asociației ”Generația Iubire” este Psihoterapeut şi Trainer în Programare Neuro-Lingvistică. A studiat natura minţii umane, urmând 9 formări profesionale cu abordări diferite – psihoterapie integrativă, hipnoză clinică, relaxare și psihoterapie ericksoniană, psihoterapie de cuplu și familie, psihologie clinică, neuro-programare lingvistică, terapii florale Bach, consultant Panorama Socială, instructor internațional yoga. De peste 10 ani ghidează oamenii atât în ședințe individuale cât și de grup și organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să-și acceseze și utilizeze la potențial maxim resursele interioare.