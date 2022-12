Comandantul ISU Suceava, colonelul Costică Ghiață, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că explozia din această dimineață de la blocul din Burdujeni a fost declanșată, cel mai probabil, de un arc electric de la întrerupătorul din dormitorul unde se acumulaseră gaze. Apartamentul are o centrală pe gaz amplasată în balcon, iar acesta are o ușă care dă în dormitor. Explozia s-a produs la blocul cu patru etaje cu numărul 139 de pe strada Rarău, în scara E, la etajul II, la apartamentul 8.

Au fost afectate două scări de bloc, un imobil învecinat și 22 de mașini parcate în zonă. 26 de familii numărînd 35 de persoane au de suferit. Col. Costică Ghiață a spus că este greu de făcut evaluarea pagubelor pentru că este periculos de intrat în bloc. Verificările au fost efectuate de o comisie formată din reprezentanți ai ISU, Inspectoratului în Construcții, Poliției, Poliției Locale și ai operatorilor de utilități. Explozia a fost anunțată la 112 la ora 04.04, iar pompierii au făcut cei 7 kilometri de la unitate la locul deflagrației în 7 minute.

Au fost cinci răniți, din care unul foarte grav, care a fost transferat de la Spitalul Județean Suceava la Spitalul ”Sf. Spiridon” Iași.