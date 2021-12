Centrul municipiului Suceava s-a umplut din nou, în ultima zi a anului, de culoarea spectaculoaselor costume ale grupurilor de urători din mai multe localități ale județului care au participat la ediția de anul acesta a Festivalului Obiceiurilor de Iarnă. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Suceava și Centrul Cultural Bucovina după o pauză de un an. În 2020 festivalul nu a fost organizat având în vedere restricțiile impuse de pandemie.

Anul acesta, sucevenii și turiștii s-au arătat dornici de a vedea live obiceiurile și tradițiile de Anul Nou din Bucovina umplând aproape până la refuz esplanada Casei de Cultură. După ce toți cei prezenți au putut să treacă pe la fiecare grup de urători în parte pentru a le admira obiceiurile, toate cetele au urcat pe scena din fața Casei de Cultură. De aici, spectacolul a fost transmis online pentru a putea fi urmărit de toți cei care au vrut să vadă obiceiurile specifice județului nostru.

Spectatorii prezenți au putut să admire jocul căiuților și caprelor de la Hănțești, jocul caprei de la Mălini, jocul urșilor de la Zvoriștea, jocul urșilor de la Boroaia, malanca din Stroiești, jocul urșilor de la Udești, malanca din Șcheia, ceata de la Dolheștii Mici, precum și un spectacol oferit de Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu.

În cursul zilei de astăzi, spectacole de datini și obiceiuri de Anul Nou au avut loc în aproape toate localitățile județului Suceava.