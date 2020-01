Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că în această după amiază a avut loc o explozie într-un apartament din municipiul Suceava. Explozia, care nu a fost urmată de un incendiu, s-a produs în unul dintre blocurile tur din George Enescu, faţă în faţă cu fostul magazin „Mobila”. Potrivit ISU Suceava, în urma exploziei nu au fost anunţate victime. Din primele investigaţii, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale în interiorul apartamentului. La locul exploziei sunt aşteptaţi reprezentanţii firmei de furnizare gaze naturale pentru a se stabili cauza exploziei. Au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Cel mai probabil, explozia din apartament s-a produs din cauza depozitării incorecte a unui tub spray, cu insecticid, lângă o lumânare aprinsă.