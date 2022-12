O puternică explozie s-a produs astăzi la ora 4 dimineața intr un bloc de locuinte situat pe strada Rarău din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Potrivit ISU Suceava, au fost evacuate si s-au autoevacuat persoanele din doua scari de bloc. Sunt inregistrate trei victime, cu diferite traumatisme, preluate de echipajele medicale si paramedicale și duse la spital. Sunt distrugeri si pagube materiale foarte mari.

Se intervine cu 3 autospeciale de stingere, o autoscara mecanica, o ajtospeciala pentru descarcerare si 2 ambuante SMURD, cu sprijinul a 2 echipaje SAJ.

Prefectul judetului, Alexandru Moldovan, s-a deplasat la locul exploziei din Burdujeni.

Update

Au fost evacuate și s-au autoevacuat în jur de 40 de persoane din două scări de bloc. Trei persoane au fost transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, una dintre ele fiind în stare gravă.

O a patra victima, care a plecat, inițial, de la fața locului, a revenit in zona si este preluată de ambulanșț SMURD. I se acordă îngrijiri medicale și va fi transportată la spital.