Câteva dintre cele mai valoroase şi inedite fotografii din arhiva Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, care surprind personalităţi şi evenimente importante din istoria ţării, sunt expuse la Sfântu Gheorghe, în cadrul Festivalului de artă fotografică din Ținutul Secuiesc VISOR.

Directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a declarat miercuri, la vernisaj, că în arhiva agenţiei există peste 4,5 milioane de fotografii realizate de jurnaliştii şi fotoreporterii instituţiei, din 1927 şi până în prezent, iar acest eveniment, asemenea altora organizate în ultimii ani, îşi propune să le pună în valoare şi să le aducă în atenţia publicului larg.

„Cred că este tezaurul unei ţări ce avem noi, pentru că dacă o pictură sau o carte poate reflecta un eveniment un pic subiectiv, pentru că trece prin ochiul, prin mâna unui autor, fotografia te transpune efectiv în acel loc şi în acel moment. Şi putem vedea aici imagini care pentru prima oară au fost aduse la Sfântu Gheorghe, imagini cu seceta și foametea din 1946, inundaţiile din ’70, imagini care pot spune că arată atât durerea acestui popor, cât şi bucuria. Avem imagini de la tot felul de evenimente sportive, evenimente culturale, muzicale care surprind fiecare părticică, fiecare moment din istoria bogată a acestei ţări. (…) Este istoria noastră pe care trebuie să ne-o asumăm şi să nu o uităm. Astfel de expoziţii cred că ne ajută să nu uităm niciodată cine suntem şi care este trecutul nostru”, a spus Claudia Nicolae.

Potrivit directorului Centrului de Cultură al Judeţului Covasna, Imreh Istvan, colaborarea cu AGERPRES a pornit de la ideea realizării unui concurs de fotografie de presă.

„Visul nostru este să organizăm un concurs de fotografie de presă (…), dar ne-am dat seama că, pur şi simplu, nu există spaţii de expoziţie destul de mari în orăşelul acesta. Am adus o expoziţie de fotografie de presă din Ungaria care poate fi văzută în piaţa centrală a oraşului (…) De asemenea, am reuşit să aducem o mini selecţie din arhiva fotografică a AGERPRES, care are o colecţie impresionantă. Din cele peste 4,5 milioane de fotografii arhivate, 40 au ajuns la Sfântu Gheorghe. Ne bucurăm foarte mult şi deja am vorbit cu directorul general despre o viitoare colaborare în care să scoatem din arhivă fotografiile referitoare la judeţul Covasna. Adică, fotografii care ne reprezintă pe noi, să zic aşa. Deci, peste doi ani sper să ne revedem aici cu fotografii autohtone”, a declarat Imreh Istvan.

Expoziţia deschisă miercuri la Casa Keresztes, aflată în vecinătatea Colegiului Szekely Miko din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, va putea fi vizitată timp de două săptămâni.

Agenţia Naţională de Presă a mai expus, în ultimii ani, o parte din fotografiile sale de arhivă, atât în ţară, cât şi peste hotare, promovând şi făcând cunoscute publicului larg pagini de istorie, momente unice surprinse în imagini de fotoreporterii AGERPRES.

Despre Muzeul AGERPRES

În acest an, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de activitate, Agenţia Naţională de Presă a lansat Muzeul AGERPRES, un proiect online născut din dorinţa de a valorifica şi împărtăşi bogatul fond documentar pe care agenţia îl deţine. Muzeul AGERPRES prezintă publicului larg fotografii, documente şi informaţii cu valoare istorică, încadrate în diverse perioade de timp. Toate acestea reprezintă mărturii ale celor mai importante evenimente culturale, istorice, economice, sportive, sociale la care reporterii şi fotoreporterii AGERPRES au luat parte negreşit. Vizitând Muzeul online, la care puteţi ajunge accesând bannerul din home page-ul site-ului public www.agerpres.ro sau direct la linkul http://muzeu.agerpres.eu/, veţi putea descoperi personalităţi, evenimente, obiceiuri, peisaje, detalii dintr-o Românie de demult, dar şi din cea a zilelor noastre.

Despre AGERPRES

Istoria Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES începe la 27 martie 1889, când P. P. Carp, ministru de Externe la acea dată, semnează actul de naştere a Agenţiei Telegrafice a României, care difuza în ţară un „serviciu exact şi rapid al tuturor ştirilor de interes general sau special”. La mai puţin de o lună, Agenţia Telegrafică a României şi-a început efectiv activitatea, odată cu expedierea primei „telegrame”, pe 11 aprilie. Din 1921, Agenţia Naţională de Presă a avut o transmisie neîntreruptă de ştiri şi informaţii. În cei 130 de ani de activitate, AGERPRES şi-a menţinut rolul de a fi principala sursă de informare pentru cetăţenii şi instituţiile din ţară, dar şi cea mai importantă sursă de ştiri despre România, în exterior. AGERPRES își indeplinește misiunea de a informa prompt, corect și obiectiv și, totodată, din 1889, Agenția Națională de Presă scrie istorie în fiecare zi.

AGERPRES a primit în luna iunie 2019, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, statutul de Furnizor al Casei Regale a României.

AGERPRES mulțumește cititorilor și partenerilor pentru încredere și vă invită să urmăriți o parte din istoria AGERPRES, accesând clipul video de la linkul: https://youtu.be/OidvfQyvZmQ