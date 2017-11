Mâine, 15 noiembrie, începînd cu ora 18.00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se va desfășura o acțiune din proiectul „Zmeu în zbor”, derulat de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și Casa de Cultură a Studenților. Programul va cuprinde vernisajul expoziţiei de pictură „Zmeul pestriț”, un microrecital și o dezbatere cu privire la semnificația „zmeului” și implicațiile lui în pictură. Expoziția „Zmeul pestriț” reunește lucrări realizate de elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, sub îndrumarea profesoarei Raluca Schipor.

