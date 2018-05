La Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava va putea fi vizionată expoziția de debut a pictoriței Andreea Adamovici. Vernisajul este programat joi, 17 mai, la ora 17.00. Expoziția va fi prezentată de conferențiarul universitar doctor Aurel Buzincu. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean, Biblioteca „I.G.Sbiera” și Asociația pentru Arte și Latinitate Suceava.

