Aeroclubul Teritorial Suceava, organizează pe data de 1 iunie cu ocazia Zilei internaționale a Copilului, cu începere de la ora 10:00 și până la ora 14:00, o zonă de expoziție statică, anunță comandantul instituției, Gabriel Andrei. Aeronavele din expoziție vor fi prezentate chiar de către piloții acestora, precum și activitățile specifice de zbor și cursurile oferite de Aeroclubul României. Copiii însoțiți de părinți sau profesori, vor avea ocazia să participe la o zi obișnuită de zbor a Aeroclubului Teritorial ”Grigore Baștan” Suceava, să cunoască aeronavele cu care aeroclubul își desfășoară activitatea, precum și personalul acestuia. Scopul acestei acțiuni, având în vedere că Aeroclubul este o pepinieră de piloți, unde tinerii începând de la 16 ani pot urma gratuit cursurile noastre, este de a promova activitatea de zbor în rândul tinerilor, cât și familiarizarea comunității locale cu activitatea pe care o practicăm. Aeroclubul României organizează de 1 iunie evenimentul „Ziua Porților Deschise” in toate aerocluburile teritoriale.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating