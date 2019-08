Expoziția fotografică „Natura în imagini AGERPRES”, dar și fotografii din ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES, au fost expuse în premieră în cadrul Folk Rock Fest Piatra Craiului 2019, festival ce s-a desfășurat în perioada 15-17 august la Zărnești.

„Natura în imagini AGERPRES” conține 30 de planșe cu fotografii realizate în zonele sălbatice ale României: de la versanți impozanți, la firul ierbii în detaliu, de la sălbăticie, la delicatețe. Pentru a realiza cele mai bune cadre, fotografii AGERPRES au stat fie la câțiva metri de subiect, chiar dacă acesta era un urs, fie s-au folosit de ultimele dotări tehnologice, folosind drona pentru vederi aeriene excepționale.

Pe lângă această selecție, a fost amenajată și o zonă de fotografii de arhivă ale AGERPRES, adevărate opere de artă, care au condus sutele de vizitatori spre o călătorie în timp, prin istoria României. Fotografiile de arhivă ilustrează imagini de la Revoluţia din 1989, imagini cu sportivi români de performanţă, dar şi care reflectă viaţa cultural-artistică. AGERPRES deține o vastă arhivă de fotografii, ce cuprinde milioane de imagini realizate din anul 1927 până astăzi.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă, Claudia Nicolae, a declarat: “Vizitatorii au avut ocazia să admire fotografii din arhivă, dar și fotografii actuale, expoziția reprezentând o trecere prin istorie, vremuri și evenimente. Fotografiile expuse au fost realizate de fotoreporterii și corespondenții AGERPRES, fără de care nu ar fi existat asemenea mărturii. Este o oportunitate pentru AGERPRES să expună la un asemenea festival, unde au participat mii de oameni.”

Agenţia Naţională de Presă a mai expus, în ultimii ani, o parte din fotografiile sale de arhivă şi din cele de actualitate, atât în ţară, cât şi peste hotare, promovând şi făcând cunoscute publicului larg pagini de istorie, momente unice surprinse în imagini de fotoreporterii AGERPRES.

Folk Rock Fest Piatra Craiului, cel mai verde festival de muzică rock, rock alternativ, indie și folk din România, a avut loc între 15 și 17 august în Parcul Național Piatra Craiului. Timp de trei zile, pe cele două scene ale festivalului au urcat în fața a peste 6500 de persoane 22 de nume sonore ale muzicii rock și folk românești printre care Vița de Vie, Coma, Implant Pentru Refuz, Luna Amară, Trooper, Byron, Robin and the Backstabbers, Via Daca, Jurjak, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, The Case, Nourunegru, The Different Class, Tapinarii, Bucium, Ovidiu Scridon, Dinu Olarașu, Emeric Imre, Titus Constantin, Daniel Iancu și Daniel Făt.

Folk Rock Fest Piatra Craiului este primul festival dintr-un parc național amenajat pe 16 hectare în baza unui concept unic prin care creații artistice, purtând semnătura unor renumiți artiști plastici, sculptori și pictori, au fost integrate în natură. Cu ajutorul a 13 artişti plastici, Adrian Hristea, artist plastic și designer al sitului festivalului, Mircea Roman, cunoscut în toată lumea pentru lucrările în lemn, IRLO, revoluționar al picturilor murale, Gabriela Muscalu, Mircia Dumitrescu, Neculai Mirodoni, Bebe Ierulescu, Laura Târţău, Florinel Constantin Andrişan alias Ion Plebeu, Schoppel Cut şi Andrei Pop Alexander, a fost construit un decor impresionant, plin de culoare si imaginație, cu piese artistice din diferite medii de expresie, de la pictură, sculptură sau colaj pe hârtie la arte decorative. Experiența inedită oferită de organizatori publicului strâns la poalele Pietrei Craiului a inclus nu doar concerte și petreceri în aer liber, ci și o mulțime de activități interesante în natură și workshopuri creative

Despre Muzeul AGERPRES

În acest an, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de activitate, Agenţia Naţională de Presă a lansat Muzeul AGERPRES, un proiect online născut din dorinţa de a valorifica şi împărtăşi bogatul fond documentar pe care agenţia îl deţine. Muzeul AGERPRES prezintă publicului larg fotografii, documente şi informaţii cu valoare istorică, încadrate în diverse perioade de timp. Toate acestea reprezintă mărturii ale celor mai importante evenimente culturale, istorice, economice, sportive, sociale la care reporterii şi fotoreporterii AGERPRES au luat parte negreşit. Vizitând Muzeul online, la care puteţi ajunge accesând bannerul din home page-ul site-ului public www.agerpres.ro sau direct la linkul http://muzeu.agerpres.eu/, veţi putea descoperi personalităţi, evenimente, obiceiuri, peisaje, detalii dintr-o Românie de demult, dar şi din cea a zilelor noastre.

Despre AGERPRES

Istoria Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES începe la 27 martie 1889, când P. P. Carp, ministru de Externe la acea dată, semnează actul de naştere a Agenţiei Telegrafice a României, care difuza în ţară un „serviciu exact şi rapid al tuturor ştirilor de interes general sau special”. La mai puţin de o lună, Agenţia Telegrafică a României şi-a început efectiv activitatea, odată cu expedierea primei „telegrame”, pe 11 aprilie. Din 1921, Agenţia Naţională de Presă a avut o transmisie neîntreruptă de ştiri şi informaţii. În cei 130 de ani de activitate, AGERPRES şi-a menţinut rolul de a fi principala sursă de informare pentru cetăţenii şi instituţiile din ţară, dar şi cea mai importantă sursă de ştiri despre România, în exterior. AGERPRES își indeplinește misiunea de a informa prompt, corect și obiectiv și, totodată, din 1889, Agenția Națională de Presă scrie istorie în fiecare zi.

AGERPRES a primit în luna iunie 2019, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, statutul de Furnizor al Casei Regale a României.

AGERPRES mulțumește cititorilor și partenerilor pentru încredere și vă invită să urmăriți o parte din istoria AGERPRES, accesând clipul video de la linkul: https://youtu.be/OidvfQyvZmQ.