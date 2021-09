Vineri, 17 septembrie, ora 13,00, la Muzeul de Artă din Bacău va avea loc deschiderea expoziției „I-auzi corbii” semnată Ovidiu Ungureanu. Expoziția, curatoriată de Maria Pașc, reunește un fond de 20 de fotografii dedicate celebrării personalității poetului George Bacovia. Evenimentul expozițional face parte din seria de evenimente organizate de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” cu prilejul celebrării a 140 de ani de la nașterea poetului simbolist. În deschiderea expoziției, vor lua cuvântul: Tincuța Horonceanu Bernevic (membru al Uniunii Scriitorilor din România), Viorel Cojan (fotograf, membru UAP), Mariana Popa (manager al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”), Dionis Pușcuță (șeful Secției de artă a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”).

„Un grand écrivain c’est un grand vivant”, spune Albert Camus. Constatarea scriitorului francez, universal valabilă, se potrivește cu asupra de măsură pe tărâmul artelor vizuale. Orice îndeletnicire ai avea, contează cu ce vii pe deasupra specializării tale. Parcursul profesional al lui Ovidiu Ungureanu stă mărturie pentru aceasta.

Artistul fotograf a fost navigator de profesie. Meserie riguroasă, potrivită unui om cu îndeletniciri practice. Domeniu cu totul străin de cel în care excelează în prezent. S-a mișcat între extremitățile acestui Pământ. Ani de-a lungul, s-a aflat departe de orice punct fix în spațiu. A început să-i fie drag să surprindă, în imagini, farmecul locurilor. Apoi, i s-a făcut dor de liman. La întoarcerea în țară, s-a hotărât să se dedice întru totul fotografiei – gând pe care îl nutrea încă din copilărie. A căutat să se perfecționeze în obiectul adorației sale, a absolvit cursurile Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Foto-video. Ovidiu Ungureanu, artistul, a pus marinăria la temelia artei sale.

Expoziția dedicată lui George Bacovia a fost privită de Ovidiu Ungureanu ca o provocare. Artistul fotograf a intrat în temă cu uriaș avânt, a tras cortinele grele, melancolice și a adus pe simeze cerurile bacoviene, vânzolite și plumburii. Un accent pregnant găsim în fotografia lui Ovidiu Ungureanu, o aspirație vie de a interpreta tema, răscolind înțelesul ei cel mai revelator.

Fotografia lui Ovidiu Ungureanu are forța persuasiunii, are elocvență, are putere magnetică. Sunt idei măcinate, sentimente care, împletite într-o compoziție, capătă un alt înțeles, un alt conținut. Protocolul stilistic este respectat. Pirueta fotografului este galantă, de un cinetism enorm.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17 septembrie – 17 octombrie 2021, la Muzeul de Artă din Bacău, în orele de program ale instituției.