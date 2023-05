Actiunile Nuclearelectrica vor fi incluse in indicii MSCI Frontier Markets si MSCI Romania, din data de 1 iunie 2023

Actiunile One United Properties vor fi incluse in indicii MSCI Frontier Markets Small Cap si MSCI Romania Small Cap, din data de 1 iunie 2023

Alte 9 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti sunt incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index): Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Electrica, Medlife, OMV Petrom, S.N.G.N. Romgaz, Teraplast, Transelectrica si Transgaz

Romania va avea, astfel, din 1 iunie 2023, 11 companii listate parte din indicii MSCI dedicati pietelor de frontiera Actiunile companiei Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si de combustibil aferent tehnologiei utilizate CANDU 6, si One United Properties (ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie, din Romania, vor fi incluse, incepand cu data de 1 iunie 2023, in indicii MSCI Frontier IMI conform anuntului facut public joi, 11 mai de catre MSCI. Cele doua companii vor creste astfel prezenta Romaniei in indicii MSCI Frontier IMI la 11 companii, alaturi de Banca Transilvania, BRD Groupe Societe Generale, Electrica, Medlife, OMV Petrom, S.N.G.N. Romgaz, Teraplast, Transelectrica si Transgaz.

Actiunile SNN, companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti din data de 4 noiembrie 2013, vor fi incluse in indicii MSCI Frontier Markets si MSCI Romania din data de 1 iunie 2023. SNN este una dintre primele doua companii incluse in indicii FTSE Global All Cap, prin promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta in 2020, de catre furnizorul de indici FTSE Russell. Actiunile companiei sunt incluse si in BET, indicele principal al pietei din Romania, precum si in BET-TR, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK, BETPlus, BET-NG, respectiv ROTX. La finalul zile de tranzactionare din data de 30 mai, capitalizarea companiei era de 15.5 miliarde de lei.

ONE, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie, din Romania, este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti din data de 12 iulie 2021. Actiunile companiei vor fi incluse in indicii MSCI Frontier Markets Small Cap si MSCI Romania Small Cap din data de 1 iunie 2023. Actiunile ONE sunt incluse si in indicii FTSE Global All Cap dedicati Pietelor Emergente inca din 22 noiembrie 2021. Actiunile companiei sunt incluse si in BET, indicele principal al pietei din Romania, precum si in indicii BET-TR, BET-TRN, BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BET-BK, BETPlus, respectiv ROTX. Capitalizarea companiei la data de 30 mai 2023 este de 3,55 miliarde de lei.

MSCI este unul dintre liderii in furnizarea de indici de referinta la nivel global. In prezent, Romania este incadrata de catre MSCI ca Piata de Frontiera. Listarea la bursa a companiei Hidroelectrica – lider in productia de energie electrica si principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National va creste oportunitatea de promovare a Romaniei de catre MSCI la statutul de Piata Emergenta.