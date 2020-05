Alphabet, compania mama a Google, continua se conduca pe piata mondiala de anunturi digitale cu castiguri si rezultate mai bune decat se asteptau pentru raportarea trimestriala a anului 2020.

Depasind estimarile analistilor, gigantul tehnic din California a raportat venituri pe actiuni de 9.87 USD pe venituri de aproape 41.15 miliarde USD. Totodata, analistii au estimat 40.33 miliarde de dolari care au depasit asteptarile de vanzari din mijlocul pandemiei coronavirusului.

Google castiga in fata concurentilor

Datorita ultimelor castiguri Google inregistrate, este evident ca spatiul digital continua sa fie un lider care lucreaza in favoarea companiilor care doresc sa beneficieze de audienta calificata. Cu toate ca Google concureaza cu Facebook si Amazon la bugetul de publicitare digitala, motorul de cautare ramane la fel de popular ca YouTube si Cloud, in ciuda incetinirii globale generate de pandemia de coronavirus.

Creste numarul utilizatorilor de YouTube si Google Cloud castiga teren

Odata cu distantarea sociala a multor utilizatori si a instaurarii starii de urgenta si a izolarii la domiciliu, s-a inregistrat o crestere a utilizatorilor de YouTube, dar si a anunturilor de tot felul, inclusiv a celor pentru campaniile prezidentiale. Pe masura ce intreprinderile se adapteaza noilor metode de lucru, Google Cloud capata tot mai mult teren, devenind esential in acest proces. Totodata, acesta ajuta lucratorii sa ramana conectati in timp ce lucreaza de la distanta.

Munca se va muta in domeniul digital

Sundar Pichai, CEO Google, a declarat ca “pandemia va schimba pentru totdeauna mentalitatea de marketing a tuturor si implicarea consumatorilor. Oamenii vor incepe sa treaca la munca digitala in educatie si medicina.”

In 2019, veniturile publicitare pe YouTube au crescut cu 36%, ceea ce reprezinta 10% din afacerile generale ale Alphabet, parintele Google. Google continua sa mentina YouTube in centru publicitatii digitale ca pe un instrument necesar pentru a atinge o audienta si mai larga.

YouTube – o modalitate de a atrage clienti

Zach Hoffman, CEO si fondator al Exults, observa ca dezvoltarea si cresterea prezentei digitale prin reclame video este o modalitate excelenta de a face fata concurentei si a obtine impresii suplimentare pentru brand. Astfel se castiga teren in fata publicului tinta, in special utilizatori care petrec mult timp vizionand videoclipuri YouTube in perioada carantinei.

