Daca te trezesti obosit, esti lipsit de energie sau analizele iti spun ca ceva nu e bien in organismul tau, ar trebui sa fii mai atent si la alimentatie. De altfel, ceea ce mananci te poate ajuta sa te simti mai bine, sa obtii energia de care ai nevoie si sa fii mai sanatos. Pentru asta insa, e nevoie sa faci cateva mici schimbari in viata ta. Iata ce spune specialistul.

“Cand ne gandim la cum sa mancam sanatos trebuie sa avem in minte doua principale coordonate-moderatie si varietate”, spune Dr. Elena Tanase. “Alimentatia omului trebuie sa se bazeze pe cantitati moderate, din toate grupele alimentare”, aminteste medicul in cadrul unui interviu oferit site-ului Viata-sanatoasa.ro.

Dar cum putem stii care sunt cele mai bune alimente pentru noi si ce si cand ar trebui sa consumam?

Orarul alimentar e extrem de important. Viata si alimentatia haotica ne influenteaza negativ sanatatea, de aceea ar trebui sa adoptam si sa respectam cu strictete un orar alimentar. Asta inseamna un numar fix de mese, dar si aceleasi un program de luat masa, pe care sa il respectam intotdeauna. Nu pare greu, nu?

Task-urile urgente sau lipsa de organizare ne fac de multe ori sa sarim peste mese ori, din contra, sa rontaim prea mult la orice ora. Totusi, medicii atrag atentia ca astfel de obiceiuri ne perturba viata si ne pot imbolnavi.

“Ca sa facem din alimentatie un aliat in acest sens”, spune medicul, “in primul rand trebuie sa respectam un orar alimentar, adica sa mancam atunci cand ne este foame, mese complete si sa evitam rontaitul intre mese.” In plus, e nevoie sa consumam legume, cereale integrale, dar sa includem in alimentatie si proteine vegetale (leguminoase, oleaginoase), proteine animale (carne, peste, oua lactate).

Cand vine vorba despre proteinele animale, e nevoie sa ne orietam catre alimente usor de digerat, adica mai putin grase si gatite cat mai simplu. Pe cat posibil se vor evita alimentele prajite.

Nu trebuie uitam de apa. In fiecare zi e nevoie sa consumam 1,5 – 2 litri de apa si cand vine vorba despre desert, medicul spune ca “cel mai bun desert este un fruct – aduce si necesarul de zahar care sa ne dea senzatia psihica de bine, aduce si minerale si vitamine si ne si hidrateaza”.

Acum ca stii cum sa te alimentezi corect, alege-ti reteta pe care vrei sa o pregatesti si sa o consumi in tihna, acasa.