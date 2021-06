Cine se află în trecere pe drumul european E85 din județul Suceava pe raza localității Romanești, comuna Grănicești, undeva la intersecția cu drumul județean spre Rădăuți, nu poate să nu remarce o căsuță drăguță în jurul căreia roiesc foarte mulți măgăruși. Cred că sunt peste 50. Mulți opresc mașinile pentru a face fotografii cu drăgălașele creaturi iar unii cumpără de la proprietari lapte de măgăriță care are multiple beneficii pentru sănătate.





Laptele de măgăriță previne întărirea arterelor datorită capacității sale de a dilata vasele de sânge. În plus, poate trata boli comune, dar poate ajuta și în tratamentul unor boli complexe. Cum ar fi autism, cancer și boli autoimune. Laptele de măgăriță este bogat în aminoacizi și în seleniu. De asemenea, ajută la prevenirea leziunilor radicalilor liberi și este important în detoxifierea ficatului. Laptele de măgăriță este excelent pentru tratarea afecțiunilor pielii, cum ar fi eczeme, psoriazis și acnee. De asemenea, laptele de măgăriță conține o abundență de potasiu și fosfor, ceea ce îl face să fie perfect pentru reglarea tensiunii arteriale. Datorită prezenței niacinei, laptele acesta are ca rezultat un metabolism mai bun, reduce aciditatea și arsurile inimii. Conține o cantitate mare de anti-oxidanți și acizi grași omega-3 care ajută la combaterea îmbătrânirii și a altor boli cronice. Laptele de măgăriță este un remediu antic. Cleopatra, legendara regină a Egiptului, făcea baie zilnică în lapte de măgăriță, pentru a-și păstra tinerețea și frumusețea pielii. De altfel, Cleopatra avea propria turmă de 700 de măgari pentru a avea asigurat baia ei de zi cu zi cu lapte de măgăriță.