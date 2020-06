În premieră pentru România și multe alte țări din lume, brandul internațional SIMEX produce mobilă românească cu energie solară. Proiectul „Producția de mobilă SIMEX cu energie verde” (= Production of SIMEX furniture with green energy), este finanțat prin Mecanismele Financiare SEE (Spaţiul Economic European), împreună cu Norvegia, 2014-2021, în cadrul „Programul pentru energie în România”, prin contractul nr. 2019/ 104280.

Valoarea totală a proiectului este de 477.600,09 euro fară TVA, din care valoarea grantului este de 237.000 euro și contribuția beneficiarului de 240.600,09 euro. Proiectul se implementează la sediul companiei SIMEX, în capitala mobilei românești: Șimleu Silvaniei, str. Cehei, nr.100, jud. Sălaj.

Rezultatele așteptate sunt:

– reducerea estimată a emisiilor anuale de CO2 (în tone CO2 eq./ an): 364 tone de CO2 eq./ an.

– producția anuală estimată de energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice): 520 MWh/ an.

– locuri de muncă nou create. Data începerii proiectului: 06.05.2020, data finalizării: 28.02.2021.

„Sperăm că vor fi cât mai mulți agenți economici, fabrici și uzine care vor lua exemplul SIMEX, cu toții ne dorim un viitor cu mediu-verde și aer curat-nepoluat pentru noi și copii noștri. În acest sens, compania SIMEX, este la dispoziția tuturor celor interesați de energia solară, pentru a vă împărtăși din experiența noastră și oferi consultanță gratuită despre implementarea proiectelor.

Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. La nivel global, Soarele furnizează de 10.000 de ori energia consumată de populație, energie liberă oricui dorește să o capteze! Energia solară este deja captată în multe părți ale lumii, aceasta poate fi folosită direct pentru a produce electricitate, pentru încălzire și chiar pentru răcire. Potențialul viitor al acesteia este limitat doar de disponibilitatea noastră de a profita de ocazie.

Există multe moduri diferite în care energia Soarelui poate fi folosită. Plantele transformă lumina Soarelui în energie chimică prin fotosinteză. Noi întrebuințăm această energie prin consumul de plante sau arderea lemnului. Necesarul de energie al omenirii poate fi satisfăcut fără probleme de actualele tehnologii care utilizează energia solară. Aviz fanilor petrolului: s-ar putea ca această veste să vă bulverseze prea tare….

Civilizația noastră modernă nu mai poate exista fără electricitate. Fie că vorbim de încărcarea bateriei smartphone-ului sau de funcționarea televizorului ori, de producția din fabrici și uzine, avem nevoie de foarte-foarte multă energie electrică. Estimativ, cam 20 terrawatt pe an, după ultimele estimări. Deci este ca și cum, anual, am ține aprinse non-stop 200 de miliarde de becuri obișnuite, de 100 watt. Impresionant de mult.

Pentru obținerea acestui curent electric se consumă, în fiecare an, în jur de 300 de megatone de combustibili fosili: petrol, gaze naturale, cărbuni și biomasă. Prin arderea cărora, evident, se produce poluarea amenințătoare. La care mai adăugăm centralele atomice, ale căror riscuri nu mai sunt un secret pentru nimeni. Din sursele regenerabile, precum cea solară, eoliană, hidro și geotermală, se obține cam 5% din necesarul actual de energie.

Estimările FMI, arată că, în 2015 subvențiile pentru sectorul combustibililor fosili, cumulate cu costurile externalizate (de la problemele de sănătate până la afectarea mediului înconjurător) au depășit 5 trilioane de dolari! Adică poluarea și subvenționarea ei ne costă de 50 de ori mai mult decât sprijinul acordat energiilor regenerabile….

Conform specialiștilor FMI, dacă doar 10% din această sumă astronomică (5.300.000.000.000 USD!) reclamată de sectorul combustibililor fosili – petrol, cărbuni și gaze naturale, deci în jur de 500 de miliarde USD (suma pe care o „pompează” puterile G20 în sectorul Big Oil) – ar fi direcționată către investiții din domeniul energiei solare, acest lucru ne-ar aduce rapid în postura de civilizație solară și am putea renunța definitiv la „serviciile” hidrocarburilor poluante.

Marea uzină de hidrogen din centrul sistemului solar produce în jur de 400 TW de energie în fiecare secundă. Adică, într-un an, Soarele produce de 600 de milioane de ori mai multă energie decât are omenirea nevoie… Azi suntem suficient de avansați tehnologic pentru a folosi această monumentală cantitate de energie pură.

Soarele este singura sursă de care avem nevoie pentru a ne satisface nevoile din ce în ce mai mari de consum de energie, iar tehnologiile actuale și din viitorul imediat pot fi implementate foarte repede și eficient, dacă nu ne lovim de diversele bariere politice, economice, de mentalitate sau de altă natură…..

Și mai important este că Soarele ne poate realmente ajuta să renunțăm fără eforturi incomensurabile la sursele poluante de producere a energiei: cărbuni, petrol, gaze naturale. Pe lângă care devin, practic, inutile investițiile în alte surse alternative, care, chiar dacă par nepoluante la prima vedere, au alte efecte negative: centralele nucleare sunt prea periculoase, hidrocentralele afectează drastic mediul, biomasa este la limită în ce privește caracterul ecologic, biocombustibilii pot produce foamete mondială, iar centralele eoliene sunt blamate pentru imixtiunea în viața păsărilor.

Soarele este, practic, o sursă gratuită și inepuizabilă de energie, iar tehnologiile care transformă energia solară în curent electric devin din ce în ce mai accesibile ca investiții și costuri, ceea ce va duce la energie ieftină din abundență și, într-un final, gratuită !!!!

Acest lucru va însemna o societate cu totul nouă, cu adevărat solară: case, fabrici, electricitate totală cu panouri solare, energie solară la gătit, ecranul telefonului mobil folosit ca încărcător solar, mașinile, avioanele, trenurile, vapoarele, propulsate doar cu energie solară, gadgeturi solare, jachete, genți, poșete cu panouri solare.

Proiectul ”Solar Roadways”, (= „Șoselele solare” https://solarroadways.com), este demarat de soții Julie și Scott Brusaw, care a trecut rapid de la stadiul de idee excentrică la un adevărat curent, susținut de donații ale entuziaștilor din peste 150 de țări, presupune înlocuirea asfaltului infrastructurii rutiere, a trotuarelor și parcărilor cu panouri fotovoltaice, care pot produce o cantitate impresionantă de curent electric. Prin integrarea de LED-uri se pot înlocui actualele marcaje vopsite cu unele luminoase foarte eficiente, care, ar forma un sistem de monitorizare și avertizare mult superior. În plus, curentul electric poate încălzi iarna ”carosabilul”, deci nu mai e nevoie de deszăpezire. Sunt doar câteva dintre avantajele care ar contribui la schimbarea radicală a domeniului transportului terestru, respectiv a omenirii.

Rețeaua rutieră pe plan mondial este de peste 25 de milioane de kilometri de străzi, șosele și autostrăzi (de peste 60 de ori mai mult decât distanța dintre Pământ și Lună). Ceea ce reprezintă în jur de 250.000 de kilometri pătrați, care ar putea produce energie electrică dacă asfaltul ar fi înlocuit de panouri fotovoltaice. Cam cât curent electric, ar produce aceste „șosele solare”? În condiții pesimiste, cam 1 kW/m2 zilnic – deci într-un an am vorbi de circa 250 terrawatt. Adică de peste 10 ori mai mult decât necesarul anual de energie electrică de pe mapamond! Și asta, în condițiile cele mai pesimiste, cu o eficiență foarte slabă a panourilor fotovoltaice și o radiație foarte slabă a Soarelui.

Toate acestea, nu sunt doar ipoteze SF, ci realități viitoare în care omenirea inevitabil va intra” a declarat Gabriel Antoniu Lavrincic, Director comercial SIMEX.