Incepand cu luna septembrie, Facebook lanseaza topicuri pentru sectiunea video Watch, unde utilizatorii vor putea urmari subiectele care ii intereseaza in ordinea preferintelor lor. Aceasta functie a fost implementata mai intai de Twitter si Youtube, iar abia acum, la o distanta considerabila, este introdusa si de Facebook.

Prin folosirea acestei functii, utilizatorii pot avea un control mai mare asupra continutului ce le este afisat pe reteaua de socializare. Topicurile vor fi organizate in categorii mari, printre care se afla cele de educatie, sport sau tehnologie.

Facebook doreste ca utilizatorii sa isi poata alege continutul in functie de preferinte

Cu ce vine in plus aceasta functie? Facebook Watch permite utilizatorilor care isi exprima pasiunile sa isi aleaga informatiile in functie de ceea ce ii intereseaza si sa primeasca in feed doar informatii din acele categorii. Asadar, daca esti pasionat de citit si urmaresti aceasta zona, vei primi in feed doar continut relevant din aceasta categorie.

Continutul video poate fi personalizat de fiecare utilizator in parte, iar Facebook Watch este introdusa treptat. Momentan, nu toata lumea poate o poate testa. Folosirea topicurilor aduce beneficii utilizatorilor prin selectarea subiectului de interes. Astfel, cu aceasta functie noua nu mai trebuie sa treci prin tot continutul pe care ti-l afiseaza Facebook, ci iti selectezi domeniul de interes si primesti informatii relevante corespunzatoare acestuia.

Agentiile de marketing pot folosi video Watch in strategia de marketing

Acest lucru ajuta si mai mult companiile pentru ca isi pot realiza strategia de marketing si continutul pe care sa il publice mai atent. Astfel, antreprenorii pot apela la o companie specializata in domeniul marketing-ului pentru a avea parte de un public mai numeros si informatii relevante pe care sa le publice pe retelele de socializare. Promovarea online este o metoda deja folosita de majoritatea companiilor, insa aceasta trebuie realizata in asa fel, incat sa aduca si rezultate pozitive.

Pentru ca online-ul a acaparat atentia tuturor, trebuie sa stii cum sa iesi in evidenta, iar Facebook iti ofera aceasta oportunitate, de a te axa pe topicuri video. Daca pana acum Facebook-ul afisa continutul dupa algoritmul normal, pe viitor este posibil ca functia de topicuri sa apara si in news-feed-ul principal.