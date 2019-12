Facebook isi finalizeaza planurile de lansare a propriei cripto-monede pentru anul viitor. Intentia este aceea de a crea un sistem de plati digitale in aproximativ 10 tari pana in primul trimestru al anului 2020. Gigantul social media vrea sa inceapa sa-si testeze cripto-moneda GlobalCoin pe care deja a promovat-o online, chiar pana la sfarsitul acestui an.

Se pare ca Facebook a discutat mai detaliat planurile sale in vara acestui an cu guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney. Fondatorul Mark Zuckerberg s-a intalnit cu domnul Carney pentru a discuta despre oportunitatile si riscurile pe care le implica lansarea unei cripto-monede. De asemenea, Facebook a solicitat consultanta cu privire la problemele operationale si de reglementare din partea oficialilor de la Trezoreria SUA.

Facebook este, de asemenea, in discutii cu firme de transfer de bani, inclusiv Western Union, deoarece cauta modalitati mai ieftine si mai rapide pentru persoanele fara un cont bancar de a trimite si primi bani.

Cum va functiona criptomoneda Facebook?

Facebook vrea sa creeze o moneda digitala care sa ofere modalitati accesibile si sigure de efectuare a platilor, indiferent daca utilizatorii au sau nu au un cont bancar. Se pare ca Facebook este in discutii cu un numar de comercianti online pentru a accepta moneda ca plata in schimbul unor taxe mai mici de tranzactie.

Ce este o criptomoneda?

Monedele virtuale pot fi folosite pentru a face diferite plati, cum ar fi sa achiti o camera de hotel, sa cumperi mancare sau chiar sa achizitionezi o casa. Jetoanele digitale sunt tinute in portofele online si pot fi trimise anonim intre utilizatori. Criptomonedele ruleaza pe tehnologia blockchain. Un blockchain este un registru de blocuri de informatii, cum ar fi tranzactii sau acorduri, care sunt stocate intr-o retea de computere.

Aceste informatii sunt stocate cronologic, pot fi vizualizate de o comunitate de utilizatori si nu sunt administrate de obicei de o autoritate centrala, cum ar fi o banca sau un guvern. Conceptul a fost conceput pentru a asigura securitatea si anonimatul utilizatorilor, prin prevenirea modificarii sau deturnarii retelei.

Va fi a doua oara cu noroc?

Nu este pentru prima data cand Facebook a incercat sa implementeze monede digitale. In urma cu mai multi ani a fost creata o moneda virtuala care le-a permis oamenilor sa achizitioneze articole din aplicatii pe reteaua de socializare.

Cu toate acestea, Facebook a incheiat proiectul dupa mai putin de doi ani dupa ce nu a reusit sa obtina prea multe tranzactii. Compania va trebui, de asemenea, sa treaca printr-o multime de reglementari in tarile in care doreste sa se lanseze.

Cu toate acestea, cel mai mare test este probabil sa fie daca oamenii vor avea incredere in gigantul retelelor de socializare pentru a incepe sa isi schimbe numerarul pentru moneda digitala. Facebook se afla in faza initiala de colaborare cu guvernele, bancile centrale si autoritatile de reglementare, iar persoanele din interior recunosc ca lansarea oricarei retele de criptomoneda pana la inceputul anului viitor este posibila.

Va functiona criptomoneda Facebook?

Cea mai mare atractie a monedelor digitale catre banci si firme mari este tehnologia care le sta la baza. Tehnologia Blockchain poate ajuta la reducerea timpului si a costurilor trimiterii de bani peste granite, ocolind retelele bancare. Lord King, fostul guvernator al Bancii Angliei, a avertizat in urma cu doua decenii ca bancile centrale ar putea deveni „irelevante” daca oamenii incep sa foloseasca valute digitale pe masura ce astazi sunt folosite lire sterline.

Expertul Blockchain, David Gerard, a declarat ca Facebook va avea acces la date valoroase de cheltuieli prin crearea propriului sistem de plati. Cu toate acestea, el a pus la indoiala motivul pentru care gigantul de socializare a avut nevoie sa-si creeze propria criptomoneda pentru a colecta aceste date. In schimb, a spus el, Facebook ar putea crea o platforma precum PayPal, care permite utilizatorilor sa transfere valute traditionale.

Criptomonedele sunt vulnerabile la fluctuatiile valorii, despre care Gerard a spus ca ar putea crea o bariera pentru succesul asa-numitului GlobalCoin de Facebook. „Oamenii normali nu doresc sa se ocupe de o moneda a carei valoare se ridica si coboara tot timpul”, a explicat el.

Dar Garrick Hileman, cercetator la London School of Economics, a declarat ca proiectul GlobalCoin ar putea fi unul dintre cele mai semnificative evenimente din istoria a criptomonedelor. El a estimat faptul ca in jur de 30 de milioane de oameni folosesc astazi criptomonede iar Facebook are 2,4 miliarde de utilizatori lunar.