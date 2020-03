De Ziua Internațională a Femeii, Facebook prezintă 20 de femei obișnuite care realizează lucruri extraordinare în regiunea EMEA. Este vorba de persoane care, prin intermediul platformei, reușesc să aducă un impact pozitiv în comunitățile lor. Atena Boca, fondatoarea „La Primul Bebe”, un grup care ajută mame din toată România să se cunoască și prin intermediul căruia au fost strânși 1,5 milioane de euro pentru renovarea unor maternități din țară, este unul dintre liderii de comunități recunoscut de Facebook.

În fiecare zi, în toată lumea, utilizatoarele aplicației Facebook se susțin reciproc prin evenimente și strângeri de fonduri, se cunosc prin intermediul grupurilor și al comunităților aflate într-o continuă creștere, reușesc să transforme idei de business în surse de venit și nu numai. Antreprenoarele învață de la modelele lor și, mai mult decât atât, devin la rândul lor modele: 70% dintre cele care dețin un astfel de business sunt mentori pentru alte femei.

Tehnologia a creat mai multe oportunități economice pentru femei, iar o dovadă pentru acest lucru este faptul că peste 81% dintre afacerile mici prezente pe Facebook și deținute de femei raportează creșteri datorită utilizării platformei. Mai mult, 60% dintre acțiunile destinate strângerii de fonduri sunt create de femei, iar membrii grupurilor fondate de acestea dezvoltă mai rapid o relație cu o semnificație importantă în viețile lor.

Comunitatea „La Primul Bebe” a început cu doar 10 membri, iar acum a ajuns la mai mult de 100.000 și 23 de grupuri locale, în toată România.Despre cum a creat grupul de Facebook, Atena spune: „Am realizat că mulți dintre noi ne simțim singuri și nu avem în jur ”satul” care obișnuia să ajute la creșterea unui copil. Eu am creat acest sat”.

Cu ajutorul comunității sale, Atena a dotat maternități din România cu incubatoare și a amenajat un etaj întreg din Magic Home, oferindu-le astfel sprijin și un plus de confort atât copiilor, cât și părinților. Pe lângă acțiunile caritabile pe care le-a realizat prin intermediul grupului „La Primul Bebe”, Atena este și primul român inclus în programul „Facebook Community Leadership Program Residency and Fellowship”. Acesta se desfășoară pe parcursul unui an și susține cei mai puternici lideri de comunități din lume, pentru a-i ajuta să își realizeze viziunea, atât prin burse, dar mai ales prin training constant.

Ziua Internațională a Femeii marchează, de asemenea, un apel pentru promovarea egalității de gen, tema oficială a zilei de 8 martie din acest an fiind Fiecare pentru Egalitate (Each for Equal). În regiunea noastră, Facebook sprijină acest moment important prin recunoașterea eforturilor femeilor care își asumă și își susțin viziunea – acestea sunt femei obișnuite cu povești extraordinare care utilizează Facebook pentru a aduce un impact pozitiv în lume. Compania îi susține pe toți cei care se identifică drept femei și pe toți cei care sunt alături de aceștia și care au realizat atât de multe prin împărtășirea viziunilor și poveștilor lor, dar și ascultându-le pe ale altora.