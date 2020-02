Facebook isi bazeaza la momentul actual o mare parte din software pe sistemul Android, pentru a functiona pe telefoanele utilizatorilor. Iar conducatorii companiei nu par foarte fericiti ca depind tocmai de un concurent, pentru a functiona.

Avand in vedere acest lucru, compania l-a pus pe Mark Luckovsky, co-autorul Windows NT al Microsoft, responsabil de construirea unui nou sistem de operare de la zero, facut „in casa” de cei de la Facebook.

Un sistem de operare ce le-ar oferi complet control asupra software-ului lor. Insa, chiar daca in curand Facebook va avea propriul sistem de operare, toate aplicatiile sale de smartphone vor ramane disponibile si pe dispozitivele Android.

„Ne dorim cu adevarat sa ne asiguram ca urmatoarea generatie va avea spatiul necesar pentru a se bucura de solutiile noi”, spune vicepresedintele hardware al Facebook, Andrew „Boz” Bosworth. „Nu credem ca putem avea incredere pe piata in concurenti pentru a ne asigura ca acest fapt se va intampla. Iar asa o vom face singuri sa se intample.”

De ce aleg cei de la Facebook aceasta solutie

Bazandu-se pe propriul sistem de operare, cunoscut sub numele de Eye OS, acesta va permite Facebook mai multa libertate si oportunitati multiple de a integra pe platforma sociala noi solutii.

De asemenea, vor oferi si o mai buna securitate in gadgeturile lor. In plus, acest gigant tehnologic nu va mai trebui sa se ingrijoreze de dezacordurile cu Google, care la momentul actual impiedica cresterea si potentialul produselor Facebook.

Pe langa construirea propriului sistem de operare, Facebook exploreaza alte optiuni, precum parteneriatul cu diferite companii pentru a construi sisteme de operare personalizate special pentru dispozitive cu realitate augmentata.

Atentia este pusa pe ochelarii de realitate augmentata Facebook si pe cel mai popular hardware AR / VR cunoscut sub numele de Oculus.

Cu scopul de a-si imbunatati sectorul AR / VR, Facebook a investit o suma mare de bani intr-un nou birou pentru echipa lor de AR / VR. Biroul va fi deschis in Burlingame, la doar 15 mile nord de sediul companiei.

Cu o dimensiune de 770.000 de metri patrati de birouri, cladirea va gazdui peste 4.000 de angajati, impreuna cu spatii cu tehnologie avansata, cum ar fi laboratoare noi, zone de prototip si campuri de testare.

Alte planuri Facebook

De asemenea, Facebook are in vedere sa adauge un spatiu de vanzare cu amanuntul in noua cladire din Burlingame, unde clientii si-ar putea testa produsele inainte de a face o achizitie. Compania a fost deschisa la ideea de a oferi un spatiu public pentru vanzare inca din urma cu ceva vreme. Acesta va fi un spatiu pe care oricine l-ar putea vizita pentru a testa si a se juca cu produsele AR / VR ale companiei.

Dintre toate proiectele care sunt in derulare insa, in acest moment este important sa realizam si eforturile Facebook de a imbunatati experienta hardware pentru public. De asemenea, comunicarea la nivel de intreprindere este o prioritate pentru Facebook.