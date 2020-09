Compania Facebook doreste sa adauge pe viitor noi optiuni prin care utilizatorii sa poata avea continut unic si sa depisteze cu usurinta cand cineva a incalcat dreptul de autor al pozei/textului preluat. Acum, din optiunea Manager Drepturi poti vedea cand un utilizator a luat fotografia si a postat-o pe profilul personal.

Pentru a nu se incalca drepturile de autor din online, acum poti da report la continutul duplicat, iar acesta va fi sters de pe Facebook sau Instagram.

Ce trebuie sa faci pentru a avea drepturi de autor

Tot ce trebuie tu sa faci atunci cand intampini aceasta problema si cineva foloseste materialele tale in scop personal, este sa intri la setari, in categoria Manager Drepturi. La acea sectiune trebuie sa completezi toate detaliile legate de materialul preluat de acea persoana si poti seta in ce situatie vrei sa se aplice drepturile de autor. In schimb, daca o alta persoana a facut deja setarile inaintea ta, Facebook ii va acorda dreptul de autor celui care a facut acest lucru primul.

Cum stii daca cineva a folosit materialele tale?

Insa cum iti dai seama daca cineva a utilizat fotografiile/continutul postat de tine? In momentul in care o persoana iti foloseste imaginea pe profilul ei, Facebook te va instiinta printr-o notificare, iar tu vei decide daca poate face acest lucru sau nu.

De ce a luat Facebook aceasta decizie

Compania Facebook a decis sa faca aceasta optiune pentru ca in ultimul timp tot mai multi utilizatori se plang de factul ca le este furat continutul de pe retelele de socializare. Acestia nu au anuntat inca momentul in care vor lansa optiunea, aceasta fiind in teste in momentele de fata.

Fiindca Internetul este o retea unde gasesti fel si fel de materiale, multe dintre ele gratuite, este bine sa stii ce ai voie sa folosesti si ce nu. Incalcarea dreptului de autor o intalnim de foarte multe ori pe retelele de socializare. Inainte de a posta o fotografie sau un material video/text, este bine sa citesti termenii si conditiile impuse de reteaua de socializare.

Cum sa-ti protejezi fotografiile pe retelele de socializare

Una dintre cele mai aplicate metode de combatere a furtului de imagini in social media este folosirea unui watermark. Prin marcarea acestora, cei care doresc sa foloseasca fotografia vor fi nevoiti sa posteze mentionand de unde au luat poza si care este numele autorului.

O alta solutie este sa pastrezi si sa faci fotografia intr-un format RAW, neprelucrata. Acest format este folosit de foarte putine persoane si este aproape imposibil sa copieze o fotografie in format RAW. Acest lucru se poate face doar daca acea persoana a avut acces la laptopul/calculatorul tau.

Inregistrearea picturii/operei intr-o baza de date internationale si stocarea timeframe-ului cand a fost intregistrata este o alta modalitate prin care poti sa-ti protejezi pozele. Aceasta este utilizata mai ales de artistii care posteaza fotografii de arta cu valoare, care sunt expuse la galerii sau expozitii de arta.

Este foarte important ca inainte de a utiliza imagini sa citim cu atentie regulile impuse de platformele de socializare pentru a nu intampina aceasta problema. De cele mai multe ori trecem cu vederea atunci cand intalnim butonul de ”Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile”, insa acordul acesta are o valoare juridica si poate fi folosit intr-un proces de incalcare a dreptului de autor.