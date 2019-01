In urma cu ceva timp, Facebook a anuntat oficial ca au in teste o noua varianta a Messenger-ului. Aplicatia avea sa sufere unele modificari in ceea ce priveste experienta utilizatorului. Acum 3 saptamani, Facebook a anuntat in mod oficial ca testeaza noua varianta a aplicatiei – Dark Mode.

Ce inseamna mai exact Dark Mode si ce schimbari presupune aceasta varianta a Messangerului? Aflati in cele ce urmeaza.

Mai multe website-uri de stiri din afara arata faptul ca Facebook a experimentat (si a revenit ulterior la varianta initiala) UI Messenger in ultimele luni, in diverse variante. In tot timpul dedicat acestor teste, cererea cea mai vocala din partea utilizatorilor, care a fost luata in considerare de Facebook a fost cererea unui fundal negru – intunecat, pentru Messanger.

Acesta ar putea sa suplimenteze faptul ca designul actual este destul de deranjant, fiind prea luminos, mai ales in cazul tabletelor sau laptopurilor cu ecrane mai mari. Acum, conform declaratiilor celebrului expert Jane Manchun Wong, Facebook Messenger incearca in cele din urma sa testeze o varianta total clasica, in care fundalul este complet intunecat. Dar varianta este momentan valabila doar in unele tari si este inca incompleta.

Cum ar arata Messanger-ul daca aceasta varianta ar trece drept oficiala?

” Daca va aflati intr-o tara in care testele se afla in desfasurare, in sectiunea „Me” a aplicației ar trebui sa apara o noua setare „Dark Mode”. Va aparea, de asemenea, si un avertisment care detaliaza faptul ca noul mod intunecat este inca in lucru, desi poate ca mesajul sa nu apara in aceasta forma. Inca nu este clar daca mesajul apare atunci cand comutati starea si aplicati noua setare sau cand incarcati sectiunea care o contine.” declara Wong.

In orice caz, schimbarea va fi una radicala, intrucat intreg ecranul telefonului va trece in modul Dark Mode – fiind negru. Iata mai jos o captura de ecran care va arata in ce mod s-ar putea transforma Messangerul daca aceasta setare intra in vigoare.

Modul nou va arata probabil asa cum va asteptati, negru, inlocuind toate elementele cu fundalul alb si stralucitor. Se va inversa si textul cu negru, acesta devenind alb pentru a se potrivi. Bara de cautare si alte elemente din UI (iconii – elementele rotunjite) raman totusi gri, dar mai intunecate. Bazat pe capturile de ecran furnizate de Facebook, in cel putin cateva locuri din aplicatie, unele parti ale interfetei sunt inca de culoare alba, totusi acestea urmand a fi schimbare probabil.

Desi noul Dark Mode este doar in etapa de testing, Facebook pare sa fi avansat destul de mult cu aceasta setare, iar utilizatorii deja incep sa o ia in serios. In scurt timp este posibil ca acest nou mod de vizualizare a aplicatiti de Messanger sa intre in vigoare la nivel global.

