Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat în urma întâlnirii cu asociațiile de proprietari că cei care se vor rebranșa la sistemul centralizat de încălzire vor beneficia de o serie de facilități. În primul rând Lungu a garantat că nu va crește prețul gigacaloriei pentru populație urmând ca la iarnă oamenii să achite tot 240 de lei/gigacalorie. ”Dacă Doamne ferește vom fi nevoiți să majorăm prețul diferența va subvenționată de Primărie”, a spus primarul. Apoi, Thermonet va asigura rebranșarea gratuită a celor care se reîntorc la sistemul centralizat. ”Nu s-a plâns nimeni din sistemul centralizat că iarna trecută nu a fost căldură. Spunea cineva că a stat cu geamurile deschise de cald ce era. Dacă înlocuim și toate aparatele de măsură de pe rețele să nu mai fie discuții lucrurile sunt în regulă. Nu îmi fac iluzii că mâine vor da buluc oamenii să se rebranșeze la sistemul centralizat dar eu cred că în măsura în care noi reușim să menținem prețul același, vom asigura servicii de calitate, în condițiile în care în cazul livrării de gaze nu este nici un fel de predictibilitate nu mai punem problema prețului ci de a fi sau a fi gazul metan eu zic că cetățenii vor avea curajul să se întoarcă la sistemul centralizat”, a declarat Lungu.

