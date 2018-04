Forestierii din România s-au întâlniut la finele săptămânii trecute la Centrul de Economie Montană din Vatra Dornei pentru a discuta problemele cu care se confruntă acest sector și pentru a face propuneri de rezolvare a acestora. La acțiunea organizată de Asociația Forestierilor din România – ASFOR au participat agenți economici din sectorul forestier, Ilie Covrig – Secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, Emanuel Havrici – deputat PSD, membru în Comisia de Agricultură – Silvicultură, Mihai Gășpărel – Director al Gărzii forestiere Suceava, Sorin Ciobanu – Director al Direcției Silvice Suceava, Cătălin Diaconescu – Director Comercial al Direcției Silvice Suceava, Constantin Chirilesc – președinte Asociația Producătorilor de Mobila – „Mureșul” și Prof. dr. Radu Rey – Director al Centrului de economie montană. ASFOR a organizat la Vatra Dornei și Adunarea Generală a Sucursalelor Suceava, Baia Mare, Bistrița și Cluj.

Havrici: ”Această stare de blocaj poate fi soluționată în timp util, prin ajustări constructive ale Codului Silvic respectând principiul asigurării cu prioritate a lemnului de foc populației”

Printre probleme ridicate de forestieri s-a numărat și cea a crizei lemnului de foc pentru populație. S-a propus eliminarea sau reducerea TVA-ului la lemnul de foc, ca o primă măsură simplă în a rezolva problema încălzirii.

Vă prezentăm comunicatul de presă al ASFOR:

”Agenții economici și-au exprimat îngrijorarea față de situația actuală a domeniului forestier, situație datorată în principal numeroaselor modificări legislative produse anul trecut, care au obligat RNP Romsilva să efectueze un volum ridicat de lucrări de exploatare silvică, peste capacitatea proprie, lucrări ce erau, până la modificarea legislativă, efectuate de agenții economici specializați, care asigurau lemnul de lucru pentru industria de prelucrare primară a lemnului, cât și lemnul de foc pentru populație.

Aceștia au spus că fiecare operator economic face tot posibilul să asigure lemnul de foc populației din depozitele proprii, unii chiar au făcut investiții în despicătoare, paletizoare, instalații de brichetat pentru a asigura populației lemnul de foc, așa cum îl solicită clientul. Mai mult aceștia au arătat faptul că asigură și transportul până la locuința clientului, acesta nefiind nevoit să se deplaseze în pădure sau la Primărie pentru a depune cereri. Din lipsa materiei prime multe firme au pierdut contracte în județele deficitare în pădure, unde asigurarea lemnului de foc chiar este o problemă. Aceștia au cerut eliminarea sau reducerea TVA-ului la lemnul de foc, ca o primă măsură simplă în a rezolva problema încălzirii.

Oameni ai muntelui, lemnari din tată în fiu, forestierii din Ținutul Mănăstirilor atrag atenția că un arbore valoros crește într-o sută de ani iar dacă ne batem joc de lemn și-l punem pe foc sau îl lăsăm să putrezească prin pădure – o să ne bată Dumnezeu. Am distrus toată industria României, a mai rămas doar sectorul forestier, care este sută la sută românesc și este păcat să-l distrugem. Agenții economici trag un semnal de alarmă că se golesc satele de munte, iar cei care pleacă în afara țării nu se mai întorc.

Dl. Nicolae Țucunel – Președinte ASFOR consideră că rezolvarea situației se poate face în primul rând prin eliminarea concurenței neloiale și reașezarea atribuțiilor RNP Romsilva. Acesta consideră că administrarea și dezvoltarea fondului forestier proprietate publică va fi făcută mult mai bine de RNP Romsilva doar ca administrator și mai puțin ca operator economic implicat și în exploatări forestiere. Activitatea de exploatări forestiere și industrializare a lemnului trebuie desfășurată de agenți economici specializați, care sunt mai eficienți în derularea acestor operațiuni.

Pentru asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populație și a lemnului industrial, Președintele ASFOR propune reanalizarea procentului de recoltare din volumul anual de creștere al fondului forestier. Astfel, respectându-se procentul de recoltare anual care se practică în Europa, masa lemnoasă exploatată va putea crește în România cu 2 – 3 milioane mc.

Președintele ASFOR consideră de asemenea că este momentul unei reconcilieri și a regăsirii relațiilor de bună colaborare între furnizorii de masă lemnoasă și agenții economici.

Dl. Ilie Covrig – Secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor afirmă că analizează ceea ce RNP Romsilva și ASFOR propun în vederea îmbunătățirii legislației și are în vedere să aducă la aceeași masă cu propuneri și alte părți interesate, pentru ca împreună să găsească cele mai bune soluții.

Deși multe voci ale agenților economici prezenți în sală consideră că domeniul forestier se află într-o criză profundă, Secretarul de stat afirmă că ne aflăm doar într-un blocaj pe care trebuie să-l depășim împreună.

Dl. Deputat Havrici consideră că această stare de blocaj poate fi soluționată în timp util, prin ajustări constructive ale Codului Silvic respectând principiul asigurării cu prioritate a lemnului de foc populației.

Dl. Gășpărel – Director al Gărzii forestiere Suceava constată că agenții economici prezenți, deși au în față prevederi legislative foarte stricte, nu au venit cu plângeri, ceea ce arată că aceștia înțeleg să se conformeze legislației în vigoare, care chiar dacă este aspră, va conduce într-o măsură din ce în ce mai mare la diminuarea tăierilor ilegale. Legat de produsele accidentale acesta consideră că trebuie simplificată legislația pentru ca arborii doborâți, rupți sau infestați să poată fi îndepărtați cât mai repede din pădure evitându-se astfel infestarea arborilor sănătoși.

Dl. Ciobanu – Director al Direcției Silvice Suceava apreciază că situația dificilă, în care se află atât agenții economici cât și administratorii de fond forestier, poate fi îmbunătățită prin modificarea adecvată a legislației. Acesta consideră că o cale de mijloc privind atribuirea masei lemnoase pe picior poate fi soluția acceptată de toți.

Dl. Muscă – Consilier al Ministrului Apelor și Pădurilor, care a răspuns pozitiv invitației de a conduce dezbaterile acestei întâlniri, a prezentat stadiul documentului de lucru rezultat în urma consultărilor avute în grupurile formate la Vatra Dornei și Pitești cu reprezentați ai proprietarilor, administratorilor și operatorilor economici. Acesta a spus că într-un timp foarte scurt Domnul ministru Ioan Deneș va prezenta Premierului o analiză concretă a problematicii din sectorul forestier rezultată urmare a consultărilor avute cu toți factorii implicați atât de la nivel regional cât și național, document finalizat, într-o ultimă etapă, cu specialiștii din Ministerul Apelor și Pădurilor.

În încheiere acesta a transmis participanților că a reținut toate propunerile și problemele ridicate și le va pune în discuția grupului de lucru de la Minister, exprimând convingerea că prin unitate, seriozitate și dialog vor fi găsite soluțiile cele mai bune”.

Biroul de presă al Asociației Forestierilor din România – ASFOR