Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, consideră că acum mai mult ca niciodată trebuie să dăm dovadă de solidaritate, de unitate și de compasiune fiind convinsă că vom ieși întăriți din această situație dificilă, dacă vom înțelege lecțiile dure pe care ni le dă criza din aceste zile. Fădor a apreciat ajutorul dat de instituțiile publice precum Președinția, Guvernul, Consiliul Județean, Primăria Suceava dar și de societatea civilă Spitalului Județean de Urgență constatând că cea mai mare unitate spitaliceaască din județ reintră încet dar sigur pe făgașul normal. Angelica Fădor a declarat:

„Trecem cu toții prin momente dificile, atât la nivel de județ, cât și la nivel de națiune, iar acum, mai mult ca niciodată, trebuie să dăm dovadă de solidaritate, de unitate și de compasiune. Măsura instituirii carantinei, oricât de greu este de acceptat, reprezintă o măsură necesară pentru a ne proteja pe noi și pentru a îngrădi răspândirea virusului.

După cele întâmplate la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, Guvernul României a luat măsuri administrative și logistice imediate pentru gestionarea cum se cuvine a situației, măsuri care ne vor ajuta să traversăm cu liniște și siguranța zilei de mâine această perioadă foarte dificilă. Încet, dar sigur, Spitalul Județean reintră pe făgașul normal.

Începând cu 2 aprilie, patru medici militari din Ministerul Apărării Naționale asigură managementul spitalului județean, iar lucrurile au reînceput să funcționeze.

Astfel, Președintele Klaus Iohannis anunța atunci că la spitalul din Suceava au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici și personalul medical și 20.000 de măști de protecție, de mănuși, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID-19 și că autoritățile locale și cele centrale, au primit sarcina foarte clară de a asigura absolut tot ce este necesar în Suceava pentru a permite revenirea cât mai repede la o stare de normalitate.

Mai mult, din bugetul Consiliului Județean a fost alocată suma de 7.000.000 lei, pentru achiziționarea a 44 ventilatoare și 170.000 lei pentru achiziționarea de către ISU a materialelor necesare în această perioadă dificilă, pentru ca ulterior această sumă să fie suplimentată pentru achiziționarea și a altor echipamente.

În aceeași zi, Primăria Suceava a achiziționat al doilea aparat de testare tip RT-PCR și 1000 de kituri de testare, iar Prefectura Suceava și Consiliul Județean Suceava s-au ocupat de cazarea și masa pentru 51 de persoane: medici, asistente și personal auxiliar, venite din alte județe și au asigurat cca. 1100 locuri de carantinare.

De sâmbătă au ajuns la Suceava 10 medici militari de diferite specialități (anestezie, boli infecțioase, pneumologie, medicină internă, cardiologie, radiologie, chirurgie generală, ortopedie traumatologică, gastroenterologie şi medicină de urgență), precum şi 10 subofiţeri sanitari din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, pentru a suplini numărul de cadre medicale necesare funcționării Spitalului Județean, iar în perioada următoare revine la serviciu personalul medical care a fost indisponibil în ultima perioadă.

Complementar acestor măsuri, cu ajutorul militarilor din Batalionul 202 Apărare CBRN din Huşi, au fost dezinfectate spaţiile de circulaţie în incinta spitalului judeţean, dar și din municipiu.

Atenția, în această perioadă, s-a îndreptat și asupra celorlalte spitale din județ, cu atât mai mult cu cât și spitalele din Câmpulung-Moldovenesc și Fălticeni se confruntă cu mari probleme.

Cred cu putere că vom ieși întăriți din această situație dificilă, dacă vom înțelege lecțiile dure pe care ni le dă criza din aceste zile. Tot ce contează este să trecem cu bine peste această încercare și apoi să dezvoltăm împreună Suceava”.