Promulgarea Legii bugetului de stat și al asigurărilor sociale pentru anul 2020 în prima zi lucrătoare a anului este încă un pas spre o Românie care oferă șansa administrațiilor locale de a se dezvolta, a declarat deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, președintele Comisiei pentru Administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputaților. ”După foarte mulți ani, administrațiile vor putea să-și adopte bugetele locale încă din primele zile ale anului. Este un fapt benefic pentru dezvoltarea localităților pentru că vor putea declanșa procedurile de licitații pentru proiectele vizate și se va putea da și ordinul de începere a lucrărilor imediat ce vremea permite, astfel încât acestea să se poată executa în condiții bune”, a spus Fădor.

”Este de salutat faptul că Guvernul liberal a avut curajul să adopte prin angajarea răspunderii Legea bugetului de stat pentru anul 2020 până la sfârșitul anului 2019”

Aceasta a subliniat că până acum Consiliile județene și primăriile așteptau, de regulă, până în februarie-martie să primească Legea bugetului și abia apoi se aprobau bugetele județene și locale și puteau începe procedurile de licitație pentru desemnarea firmelor care să execute proiecte, proceduri care și așa sunt destul de greoaie, iar dacă aveau noroc beneficiarii și iarna venea mai târziu puteau să le și inaugureze. ”Anul trecut, spre disperarea autorităților locale, bugetul a intrat în vigoare abia în luna aprilie și doar faptul că vremea a fost destul de călduroasă, inclusiv în luna noiembrie, a permis ca unele lucrări să se poată încheia. Acum, în special pentru zonele unde anotimpul rece durează minim patru luni, este de salutat faptul că Guvernul liberal a avut curajul să adopte prin angajarea răspunderii Legea bugetului de stat pentru anul 2020 până la sfârșitul anului 2019, astfel încât fiecare autoritate să aibă o bază clară pentru acest an. Această decizie a Guvernului liberal va contribui destul de mult la accelerarea lucrărilor de investiții de care țara a dus lipsă în ultimii trei ani de guvernare social-democrată în care s-au blocat proiecte majore și nu s-au atras nici fonduri europene pentru finanțarea unor domenii care suferă de subfinanțare”, a explicat parlamentarul liberal. Fădor a adăugat că Guvernul condus de Ludovic Orban are o abordare mult mai pragmatică și mult mai clară în ceea ce privește dezvoltarea țării și va susține întotdeauna comunitățile care au proiecte fezabile de dezvoltare.