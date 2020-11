Guvernul a adoptat, în primă lectură, o Ordonanță de modificare a Programului IMM Invest, adăugându-se un nou subprogram Agro Invest, ce este dedicat IMM-urilor din domeniul agriculturii și industriei alimentare, a anunțat deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, care candidează pentru un nou mandat la alegerile din 6 decembrie. Acesta a subliniat că este o măsură ce a fost bine primită de mediul de afaceri și care, în acest moment, se extinde pentru zona companiilor din sectorul agricol. Potrivit parlamentarului liberal, prin acest program fermierii din Bucovina, dar și cei care activează în domeniul agro-alimentar, vor primi de la stat un grant de 10% din valoarea finanțării, Guvernul sprijinind, gratis, o parte din investiții. ”De asemenea, va exista prin acest program o perioadă de grație mai mare- de la începutul perioadei de creditare- de 24 de luni (perioadă în care se poate plăti doar dobânda), lucru care îi va ajuta pe cei aflați în dificultate. În plus, OUG prevede ca fermierii să poată rambursa creditul de minim 2 ori pe an, ceea ce înseamnă că rambursarea se poate face după recoltare sau oricand își poate permite fermierul pe durata unui an”,a precizat Fădor, președinte al Comisiei pentru Administrație și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților. Deputatul liberal a adăugat că o altă decizie importantă pentru fermieri a fost luată de zilele trecute de Parlament, o inițiativă legislativă pe care a sprijinit-o în calitate de deputat PNL și prin care se debirocratizează procesul de realizării plăților directe pentru fermieri. ”Astfel, cei aproximativ 860 de mii de fermieri vor scăpa de documentele pe care trebuie să le obțină anual de la primărie și de alte instituții publice. Altfel spus, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va interoga bazele de date ale acestor instituții, scutindu-i pe fermieri de drumuri inutile. Mă bucur că în această perioadă dificilă pentru economia românească fermierii sunt sprijiniți. În calitate de fost primar al comunei Iacobeni cunosc foarte bine problemele de care se lovesc fermierii, motiv pentru care am promovat în Parlament inițiative de sprijinire a domeniului agro-alimentar”, a mai spus Angelica Fădor.