Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a arătat că în timp ce USR și AUR plănuiau să dea jos Guvernul României în toiul creșterilor mondiale ale prețurilor la energie electrică și gaze naturale, PNL în frunte cu președintele Florin Cîțu găseau soluții concrete pentru a ajuta românii să facă față creșterii prețurilor la energie. ”Spre norocul românilor am reușit să implementăm aceste soluții înainte de votul de la moțiunea de cenzură și continuăm să le îmbunățim în Parlament. În plus, PNL a reușit să promoveze prin proiect de lege elaborat de Guvern și legea consumatorului vulnerabil, ceea ce PSD nu a reușit 3 ani de zile cât timp a avut majoritate parlamentară. PNL a fost cel mai responsabil dintre toate partidele, ridicând primul problema ajutorării românilor în contextul creșterii prețurilor la energie și venind primul cu soluții concrete precum legea consumatorului vulnerabil, pe care PSD n-a reușit s-o adopte cât timp a avut majoritatea parlamentară”, a subliniat Fădor.

Aceasta a precizat că sunt trei tipuri de soluții care vor fi implementate și anume plafonarea prețurilor – 1 leu kilowatt oră la curent electric și 0,37 lei kilowatt oră la energie electrică, compensarea parțială a facturilor – maximum 29 de lei pe lună pentru factura de curent electric și maximum 33% pentru factura la gaze și amânări la plată pentru consumatorii vulnerabili – consumatorul vulnerabil trebuie să facă cerere și primește amânare la plată pentru o perioadă de la 1 la 6 luni pentru facturile la energie electrică și gaze naturale. Adică poate să le plăteacă după ce iese din iarnă. De sprijin vor beneficia și clienții casnici și IMM-urile. El se va aplica și pentru energie electrică și pentru gaze naturale. ”Soluțiile noastre ajută consumatorii și mențin în același timp un echilibru pe piață, pentru a nu se ajunge la opriri în furnizarea energiei, punând în pericol activitatea furnizorilor. Responsabilitatea trebuie să vizeze nu doar cât pot să suporte românii la plata facturii, dar înseamnă și asigurarea în permanență a curentului electric și gazelor naturale”, a spus parlamentarul liberal.

Angelica Fădor a explicat cum funcționează soluțiile PNL.

Pentru clienții casnici/cetățeni/gospodării:

La energie electrică: Prețul pentru energia electrică va fi plafonat la nivelul de 1 leu / kwh, din care prețul energiei plafonate este de 0,525 lei/kwh, ceea ce înseamnă că prețul final la consumatorul casnic, prin aplicarea prevederilor de compensare și plafonare, nu va depăși 0,71 lei/kwh, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022. Compensarea se va face pe kilowatt oră și va fi de maximum 0,291 lei / kwh. Prin urmare, o familie care consumă 100 kwh / lună poate primi o compensație de până la 29 de lei pe fiecare lună din sezonul rece. Limita maximă a consumului de energie electrică pentru care se oferă compensații se mărește de la 1.000 kilowați oră (kwh) la 1.500 kwh, valoare cumulată pentru lunile noiembrie 2021 – martie 2022 (cinci luni). Acest lucru înseamnă o medie de consum de 300 kwh / lună, valoare în care se încadrează covârșitoarea majoritate a românilor, inclusiv în lunile cele mai friguroase.



La gaze naturale: Prețul pentru gazele naturale se plafonează la nivelul de 0,37 lei / kwh, tot la consumatorii casnici și tot pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie. Compensarea pentru gazele naturale se acordă pentru un consum de maximum 1.000 metri cubi de gaz pentru cele cinci luni menționate (noiembrie – martie). Asta înseamnă un consum mediu de maximum 200 mc gaz / lună – suficient pentru marea majoritate a românilor care se încălzesc cu gaze naturale. Am vrut să ne asigurăm că acordăm ajutor celor care au nevoie și sunt strâmtorați cu banii, nu celor care pot folosi subvenția pentru a-și încălzi piscina sau casa de vacanță. Compensarea pentru gazele naturale va fi de maximum 33% din valoarea facturii. Prin urmare, în condițiile în care facturile la gaz vor crește, statul va compensa până la o treime din valoarea acestor facturi.



Pentru firme:

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, se reduce TVA pentru energia electrică și gazele naturale de la 19% la 5%.

În plus, IMM-urile vor fi scutite în următoarele 5 de de plata contravalorii accizei (atât la curent, dar la gaze) a certificatelor verzi, și a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență la energie electrică.

”Pentru că USR și AUR au dat jos guvernul Cîțu nu putem să emitem ordonanță de urgență pentru a rezolva mai rapid această problemă pentru a-i ajuta pe cetățeni și mediul de afaceri. Suntem obligați să intervenim în Parlament prin amendamente, ceea ce face ca timpul să crească și românii să acumuleze sume tot mai mari la plată”, a mai ținut să sublinieze Angelica Fădor.