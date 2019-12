In ultimii ani, sindromul „fake news” este tot mai raspandit in intreaga lume. Acest trend s-a creat in urma unor actiuni, de cele mai multe ori, gestionate de inteligenta artificiala, dar si in urma unor tentative de spionaj si dezinformare, cel mai des intalnite in cadrul stirilor despre politica.

In cadrul alegerilor, candidatii au adevarate echipe de postaci, dar si softuri specializate care ii ajuta sa distribuie in masa anumite mesaje manipulatoare pe diverse platforme de stiri. Ba chiar mai mult, oamenii implicati in astfel de campanii, au apelat la servicii de creare site tocmai pentru a-si construi propria retea de site-uri de stiri. Apoi s-au folosit de tehnici precum spamming-ul si blackhat SEO pentru a ridica rapid aceste platforme in pozitiile Google. Iar mai apoi au apelat la popularea acestor site-uri cu stiri false de tipul clickbait si informatii care deformeaza realitatea.

Ei bine, China doreste sa puna capat acestui lant toxic de dezinformare, in trecut chinezii fiind deseori acuzati ca ar sta in spatele unor astfel de campanii.

China interzice postarea face news!

In ultimele zile, China a adoptat o serie de modificari legislative, care reglementeaza pe de alta parte interzicerea softurilor de inteligenta artificiala in cadrul platformelor si distribuitorilor de continut video si audio, softuri folosite pentru a produse informatii false, conform Xinhua.

Stirea s-a raspandit rapid, fiind preluata de Reuters, AFP si de o multime de alte ziare internationale. Masura a fost anuntata de catre Administratia pentru Cyberspatiu (CAC) si va intra in vigoare o data cu trecerea in noul an.

Asadar, de la 1 ianuarie 2020, postarea de fake news-uri si utilizarea de softuri de inteligenta artificiala sau tehnici specializate de data learning pentru a crea si distribui astfel de continut manipulator este considerata infractiune in China. Iar cei care vor fi depistati efectuand astfel de actiuni vor fi pedepsiti conform legii.

Care este pedeapsa la care se pot astepta postacii?

Textul legii stipuleaza faptul ca distribuitorii de continut audio – video care nu sunt autorizati sa foloseasca astfel de sisteme AI sau de tehnici de analiza si creare a datelor vor putea fi sanctionati.

De asemenea, si simplii utilizatori ai platformelor de Live Streaming, de distribuire audio – video sau ai retelelor sociale sunt luati in vizor. Cei care vor folosi noile tehnologii AI sau Deep Learning pentru a produce astfel de informatii, categorisite ca fiind fake news se pot astepta la inchisoare.

Nu este totusi clara pedeapsa, nefiind inca realizata o propunere transparenta cu privire la modalitatea de calculare si impunere a pedepsei.

In urma caror evenimente se impune o astfel de lege in China?

In urma cu ceva timp, o aplicatie celebra ZAO facea posibila trucarea unor filmulete si inlocuirea fetei utilizatorului cu o fata a vedetelor internationale, iar cu putina maiestrie in design si adaptare a continutului, filmul rezultat putea avea o impresie extrem de realista. Tocmai din cauza faptului ca in acest mod se pot truca stiri, videoclipuri si reportaje care sa contina informatii sensibile, China se simte nevoita sa intervina pentru a stopa realizarea a astfel de materiale.